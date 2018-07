Prázdniny bez elektroniky. Hry našeho dětství dokáží zabavit i dnes

Dětství, léto a dovolená! Sedmdesátá a osmdesátá léta. Ti šťastnější dostali devizový příslib a zamířili do Jugoslávie, jiní se vypravili za hranice všedních dní k Baltu, do Bulharska nebo k Balatonu. Ostatní třeba jen na Mácháč nebo Zemplínskou Šíravu. Opalovali jsme se na kostkované dece, natírali Saharou a Nubianem s maximálním ochranným faktorem 3, hráli karty, pili zelenou limonádu a vzrušeně listovali Ohníčkem. Našim dětem to zní jako horor, ale my jsme byli šťastní. Nebo ne?

Vůně borovic, nekonečné dny u rybníka, opékání buřtů u ohně, večerní hraní na kytaru a noci ve spartánských chatkách. Anebo pionýrské tábory, běhání v lese, sběr hub. Na čem generace dnešních rodičů a prarodičů vyrostla, vnímají jejich děti a vnoučata jako podivnou a často i dost trapnou retro zábavu. ČTĚTE TAKÉ: Prázdninové tipy pro děti i rodiče. Získejte zážitky na všechny způsoby Mnohé z nich proto raději v létě bloumají v bludišti svých tabletových her a vytvářejí si svá bezpečná virtuální doupátka, než aby se plížily po lese a stavěly reálné bunkry z chvojí a roští. Po prázdninách pak usedají do lavic se stejně bledými tvářičkami, s jakými je opouštěly v červnu. Jistě, byli jsme jiná generace, nevysedávali jsme u počítače, neměli jsme mobily, ani tablety, hráli jsme zkrátka obyčejné prázdninové hry, do kterých jsme se navzájem zasvěcovali. A co zkusit svým dětem připravit něco podobného? Třeba je od těch blikajících obrázků alespoň na chvíli odtrhneme. Prší a prší a prší… Počasí se pokazilo, už třetí den prší a děti jsou, jak se říká, z divokých vajec. Rádi byste jim vymysleli nějakou zábavu, ale fantazie mele naprázdno. První, co se se samozřejmě nabízí, jsou osvědčené karty a staré dobré karetní hry – Prší nebo Vole, lehni! nikdy neomrzí. Menší děti lze dobře zabavit i pexesem, snažte se ale vybrat takové, jehož obrázky souvisejí s koníčkem či zájmy vašeho potomka. Nezavrhujte ani společenské hry, pro deštivá odpoledne jsou jako stvořené. Prohledejte staré zásuvky a vytáhněte ohmatané Člověče, nezlob se!, Kloboučku, hop! nebo Mikádo. Možná se vaši potomci budou nejdříve tvářit lehce znuděně, ale záleží, jak a čím je nalákáte. Ostatně ukázat, že jsou v něčem hbitější, šikovnější a důvtipnější než tatínek s maminkou, je ta nejlepší motivace. ČTĚTE TAKÉ: Přehrada Mšeno se dočká větších pláží. Písek poslouží i k nové soutěži Se svými dětmi můžete hrát i spoustu vzdělávacích her, jste-li milovníci filmu či hudby, můžete vymyslet a vytvořit různé kvízy. Stačí si je stáhnout z internetu, nebo (pokud se chcete pohybovat pouze v retro mantinelech) jejich tvorbě věnujte část odpoledne. Užijete tak čas a ještě se dozvíte spoustu zajímavostí a provětráte už skoro zapomenuté znalosti. A co vědomostní hra Jméno, město, zvíře, věc, případně země či rostlina? Pravidla hry jsou jednoduchá! Každý hráč si vezme papír s tabulkou, tužku a nadepíše si sloupce podle dohodnutých kategorií a jeden pro bodování. Poté se zvolí hráč, který řekne nahlas „A“ a potom potichu pokračuje v přeříkávání abecedy, dokud jiný zvolený hráč neřekne „stop“. Hráči píší do jednotlivých kolonek slova patřící do dané kategorie začínající na písmenko, u něhož hráč skončil. Jakmile někdo vyplní všechny kolonky, kolo končí a počítají se body. Při hře si užijete legraci i poučení a rozšíříte obzory sobě i svým ratolestem. Kreativní a strategické hry Stratégové raději vezmou tužku i osud do svých rukou. Vzpomínáte na piškvorky? Naučte je hrát i vaše potomky! Na čtverečkovaném papíře tak vznikne bojiště křížků a koleček. Zabraňte protihráči udělat nepřerušenou řadu pěti jeho značek a překvapte ho svým důvtipem. ČTĚTE TAKÉ: Mobily na táborech? Děti je používají ke kontaktu s rodiči, ukázal průzkum Starší děti se zase vyřádí při námořní bitvě. Lodičky nebo Lodě jsou velice oblíbenou hrou. Dnes samozřejmě existuje aplikace na telefonu, ale starý dobrý kostičkovaný papír se nahradit nedá. Domluvíte si počet i velikost lodí a zakreslíte je do hracího plánu. Pak už se můžete vypravit na moře a potopit všechny lodě soupeře. Hlášky „voda“ a „zásah“ budou, přibývat a s pokračující bitvou budou stupňovat na intenzitě. Plavidlo je potopeno, pokud zasáhnete poslední čtvereček lodě. Admirál je jenom jeden. PŘEDCHOZÍ 1/3 DALŠÍ

Autor: Ilona Smejkalová, Denis Drahoš