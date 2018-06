Pražské letiště získalo evropské ocenění. V dané kategorii byl nejlepší Hamburk

Letiště Václava Havla Praha pokračuje v modernizaci a dalších investicích, vydělává, zvyšuje počet odbavených cestujících. A v úterý večer v Bruselu se pražské letiště dočkalo za veškerou shanu příjemnéhoo ocenění. Na prestižní mezinárodní soutěži ACI EUROPE Best Airport Award v kategorii 10 – 25 milionů odbavených cestujících získalo jednu ze dvou cen.

Zástupci Letiště Praha se radovali na slavnostním vyhlášení ze zvláštního ocenění s názvem "Highly Commented Airport". Mohou se tak chlubit tím, že ruzyňské letiště se stalo v uplynulém roce jedním z nejlepších v Evropě, v překladu lze říct, že je "velmi chválené". V kategorii, kam spadá i Praha, zvítězil německý Hamburk, tamní letiště přitom na začátku června paralyzoval výpadek elektřiny.

"Je to historicky poprvé, co je Letiště Praha oceněno v této prestižní mezinárodní soutěži. Naše umístění vnímáme jako potvrzení toho, že se nám daří naplňovat naši dlouhodobou strategii rozvoje letiště. Zároveň nám potvrzuje, že jsme úspěšně zvládli dramatický 18% meziroční nárůst v počtu odbavených cestujících," uvedl v tiskové zprávě Václav Řehoř, předseda představenstva společnosti. "Současně se nám však i za náročnějšího provozu dařilo investovat do zlepšení služeb cestujícím a prostředí letiště. Cena je proto především poděkováním naším zaměstnancům a obchodním partnerům," dodal šéf pražského letiště Řehoř.

Společně s Prahou a Hamburkem se do nominace pětice nejlepších v kategorii 10 až 25 milionů odbavených cestujících dostala letiště ve Vídni, Düsseldorfu a Athénách. Celkovou konkurenci tvoří 29 evropských letišť. ACI Europe platí za největší evropskou asociaci letišť, sdružuje jich více než 500 ve 45 zemích, což zahrnuje 90% podíl letecké dopravy na kontinentu - jde o více než dvě miliardy cestujících a zhruba 24 milionů letů ročně.

Asociace vyhlašuje ceny pro nejlepší letiště každý rok ve čtyřech kategoriích. V té nejmenší pod pět milionů odbavených cestujících vyhrál estonský Tallin, kategorii od pěti do deseti milionů ovládly společně britský Bristol a španělská Sevilla. Z největších letišť v Evropě považují porotci římské Fiumicino.

České hlavní město může uvažovat o jedné z hlavních cen v budoucnu. Vždyť před pár dny Letiště Praha oficiálně spustila provoz nového stanoviště centrální bezpečnostní kontroly, které by mělo zrychlit odbavení. Mezi novinky patří také zrekonstruovaný salónek ve 2. patře odletové haly na Terminálu 2 pro náročné klienty, držitelé vybraných prémiových karet mohou jeho výhody využít zdarma. Banka láká také na soukromý "check-in".

V prostorech starého odbavovacího prostoru navíc vyrostou nové obchody a restaurace. Vedení letiště očekává, že v roce 2018 odbaví okolo 17 milionů cestujících, čímž by opět mohlo dojít k překonání dosavadního historického rekordu. Měly by k tomu pomoct nové přímé linky do americké Filadelfie či gruzínského Kutaisi. V sezoně hodlají dopravci jako Emirates, Air Canada Rouge či Aeroflot posílit některé spoje.