Investiční skupina českého miliardáře Oldřicha Šlemra je novým majitelem luxusního pětihvězdičkového hotelu Intercontinental, který se nachází v centru Prahy na prominentní adrese v Pařížské ulici. Informoval o tom server Forbes.cz. Celková cena transakce uvedena nebyla, spekuluje se však o částce přesahující pět miliard korun.

Podle původních zpráv se majitelem měla stát čínská společnost CEFC. Nakonec ale hotel koupila rodinná investiční firma R2G, jejímž vlastníkem je vášnivý sběratel umění a bývalý majitel gumáren ČGS Oldřich Šlemr.

„Hotel Intercontinental je pro nás dlouhodobou investiční příležitostí. Jsme rádi, že tento významný pražský objekt, který je součástí českého kulturního dědictví, budeme mít příležitost spravovat a dále ho v budoucnosti rozvíjet tak, jak odpovídá jeho tradici a pověsti,“ řekl Forbesu ředitel přímých investic R2G Jakub Dyba.

Šlemrova společnost se stává stoprocentním vlastníkem hotelu. Odkoupila jej od firmy J&T, respektive Best Hotel Properties a Westmont. K vypořádání transakce by podle serveru mělo dojít v lednu příštího roku.

Oldřich Šlemr

- narozen 11. března 1964

- studoval na Vysoké škole chemicko-technické v Praze

- do povědomí se dostal díky prodeji gumárenské společnosti ČGS Holding švédskému Trelleborgu, za který v roce 2015 inkasoval přes 15 miliard korun

- rok později založil rodinný investiční podnik R2G, kde působí coby člen představenstva a který je mimo jiné i majoritním vlastníkem předního evropského výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens

Od Nixona po Pavarottiho

Historie hotelu Intercontinental se datuje do poloviny sedmdesátých let minulého století. V jeho útrobách se nachází na 372 pokojů a za více než čtyřicet let své existence pohostil například bývalého amerického prezidenta Richarda Nixona, slavného hudebního skladatele a zpěváka Eltona Johna, herečku Meryl Streep či operního pěvce Luciana Pavarottiho.