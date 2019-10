Po sérii vzkazů přes sociální sítě se pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) sešli ke společnému jednání. Vládní resort uzavře s magistrátem hlavního města společné memorandum o řešení významných dopravních staveb na území města. Dohoda o spolupráci se týká dostavby Pražského okruhu, železniční tratě mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na letiště a také takzvané Nové spojení 2, které počítá s propojením hlavního železničního nádraží a Smíchova tunelem.

Mimoúrovňová křižovatka Přední Kopanina, odkud má pokračovat Pražský okruh k Suchdolu. | Foto: Okruhprahy.cz

Tímto krokem by se měly vlekoucí se projekty trochu pohnout. Plány na dálniční obchvat metropole existovaly už před sto lety, kdy vznikla republika. Pražský okruh se pak začal budovat až na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století (první úsek mezi Slivencem a Třebonicemi byl otevřen v roce 1983) a ještě nyní chybí zhruba čtyřicet kilometrů - tedy polovina z celkové délky. Dostavba jižní části okruhu u Běchovic by měla začít za dva roky a severní část se začne stavět nejdříve v roce 2026.