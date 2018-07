Před 115 lety se zrodila legenda. Fordova společnost prodala svůj první vůz

Dnes je tomu přesně 115 let, kdy společnost Ford Motor Company prodala svůj první automobil. Model A červené barvy tehdy za 850 dolarů, v přepočtu na dnešní hodnotu zhruba půl milionu korun, zakoupil zubař z amerického Chicaga Ernst Pfenning.

Henry Ford svůj první benzínový samohyb sestrojil již v roce 1896. Pracoval tehdy jako vrchní inženýr v továrně Thomase Alvy Edisona v americkém Detroitu. Svůj výtvor sestavil v malé dílně za svým domem a ačkoli nebyl první, kdo dokázal podobný stroj vytvořit, mezi ostatními vynikal zejména touhou ho neustále zdokonalovat.

Prodejem prvního modelu získal dostatek financí na vývoj dalšího a tento proces v následujících letech ještě několikrát zopakoval. Fordovo zaujetí i jeho produkty brzy získaly pozornost investorů, díky kterým v roce 1899 vzniká společnost Detroit Automobile Company, později přejmenovaná na Henry Ford Company.

Sponzoři ale poměrně rychle ztráceli s konstruktérem trpělivost. Zatímco jejich zájmem bylo vytvoření osobního automobilu pro globální trh, Ford pracoval zejména na vývoji lepších a lepších prototypů a opakovaně prohlašoval, že prozatím nemá k dispozici takový stroj, se kterým by byl dostatečně spokojený, aby ho uvedl do prodeje.

Během tří let dokázala společnost vyvinout několik závodních speciálů, včetně vozu s označením 999, který se závodníkem Barney Oldfieldem stanovil hned několik rychlostních rekordů. I přes tento úspěch Ford v roce 1902 společnost, která se později přetransformuje v Cadillac Motor Car Company, opouští.

První prodaný vůz

První model připravený na cestu k zákazníkům Ford dokázal sestrojit v následujícím roce. Společně s jedenácti investory zakládá 16. červana 1903 novou společnost, kterou nazve Ford Motor Company. V bývalé továrně na zpracování dřeva, v místnosti o rozměrech 76 krát 15 metrů, se tak začíná psát historie jedné z nejslavnějších značek světa.

Již o měsíc později přichází první objednávka a 23. července 1903 má vůz nazvaný Model A prvního majitele. Stává se jím zubař z Chicaga Ernst Pfenning. Již brzy je jasné, že šlo o jednu zakázku z mnoha. Během prvních dvou měsíců prodá Ford 215 vozů a během prvního roku výroby dosáhne na celou tisícovku prodaných Modelů A.

Vůz dokáže zaujmout na svou dobu přijatelnou cenovkou, relativně snadným ovládáním, ale zejména motorem, který je se dvěma válci a osmi koňskými silami nejsilnějším na trhu s osobními automobily. Dokáže vyvinout rychlost až 45 kilometrů za hodinu.

V následujících letech společnost rostla a vytvořila sedm dalších modelů, kterých se každý rok prodaly stovky až tisíce kusů. V roce 1908 však Ford přichází se zásadní novinkou. „Vytvořím motorové vozidlo pro širokou veřejnost,“ prohlásil údajně při představení vozu Model T v říjnu 1908. V tu chvíli ještě netušil, že vytvořil legendu.

Legendární „Téčko“

Model T byl od roku 1909 jediným vozem, který společnost vyráběla a za 19 let ho prodala neuvěřitelných 15,5 milionu kusů. Pro představu to tehdy činilo zhruba polovinu všech automobilů, které se za stejné období prodaly.

Bleskovou produkci vozu umožnil vynález, který Ford vyvinul mezi lety 1913 a 1914. Tehdy ve své továrně v Highland Parku v Michiganu na severovýchodě Spojených států amerických uvedl do provozu první pásovou výrobní linku na světě. Díky ní doba výroby karosérie zkrátila z původních více než 12 hodin na pouhou hodinu a půl.

Průkopník v přístupu k zaměstnancům

Henry Ford nebyl jen geniálním konstruktérem, který dokázal určovat vývoj automobilového průmyslu. V roce 1914 dokázal, že je také vynikajícím manažerem, když jeho společnost začala praktikovat politiku spokojených zaměstnanců. Svým dělníkům začala vyplácet minimální mzdu ve výši pěti dolarů za den, přičemž průměrná mzda v té době nedosahovala ani poloviny této částky. Kromě toho zkrátil zaměstnancům pracovní dobu z devíti na osm hodin denně a výroba díky tomu přešla na třísměnný provoz.

Z Forda se brzy stala celebrita. Část lidí ho obdivovala a další část ho měla za šíleného socialistu. Ford však odmítal, že by jeho rozhodnutí mělo cokoli společného s dobročinností. Byznys byl v té době většinou založen na co nejnižších mzdách a co nejvyšších prodejních cenách. Podle Fordovy filozofie však něco takového nebylo zapotřebí.

Místo toho se zaměřil na výrobu vozů s dostupnou cenovkou, díky které dokáže obsáhnout co nejširší trh. Dostatečnými odměnami a vhodnými pracovními podmínkami zase zaručil efektivitu zaměstnanců a tím pádem i výroby.

Restart výrobní řady

V roce 1927 dospěl Ford k závěru, že se trh již příliš změnil a požaduje víc, než jen účelový motorový vůz. Na pět měsíců uzavřel výrobu a v prosinci téhož roku oznámil nový model automobilu. Ten dostal označení Model A, protože Ford cítil, že nová doba v oboru si zaslouží i restart výrobní řady.

Znovuzrozený Model A nepřinesl takový úspěch, jaký od něj Ford očekával. Solidní, ale ne výjimečné prodeje připravily společnost o pozici lídra trhu. Až na třetí místo ji odsunuly vozy Chevrolet společnosti General Motors a Plymouth firmy Chrysler. Výroba Modelu A tak byla v roce 1931, čímž se jeho příběh definitivně uzavřel.

Fordovo výročí

Slavný konstruktér se narodil 30. července 1863, již za týden tak od této chvíle uplyne 155 let. Během svého života dokázal vtisknout tvář automobilovému průmyslu a vytvořit značku, která patří i v dnešní době mezi nejžádanější na světě. Když tak v roce 1947 ve věku 83 let zemřel, právem ho celý svět považoval za největšího podnikatele dvacátého století.

V jeho firmě mají dodnes hlavní slovo Fordovi potomci, zaměstnává přibližně 202 tisíc zaměstnanců, vyrábí ročně přibližně 6,6 milionu automobilů a v roce 2017 dosáhla příjmů ve výši téměř 157 miliard dolarů, tedy 3,3 bilionu korun