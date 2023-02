Výše důchodů? Přečtěte si, co udělá valorizace:

Podobně se tak stalo v roce 2022 kvůli výjimečným valorizacím důchodů, kdy rychle rostly penze, méně již mzdy. Vyplatilo se proto odejít do penze předčasně, než ještě rok pracovat. Ostatně výhodnost této varianty doporučoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Důchody se tak začaly velmi intenzivně řešit. Jen za říjen a listopad 2022 přijaly okresní správy 41 tisíc žádostí, přičemž za celý rok 2021 přiznaly jen 24 300 předčasných důchodů.

Enormní zájem desítek tisíc lidí o možnost být dříve v důchodu a ještě za to brát více peněz přetížil Českou správu sociálního zabezpečení a ta nestíhala vyřizovat žádosti včas. Na to doplatili jedinci, kteří museli zamířit do předčasného důchodu nuceně kvůli složité životní situaci. Ta se jim ještě více ztížila, když nedostali peníze včas.

To je i případ Věry, jejíž manžel náhle vážně onemocněl. Zkraje listopadu 2022 si proto požádala i předčasný důchod, aby se mu mohla plně věnovat. „Začátkem února mi přišlo oznámení e-mailem, že moje žádost byla teprve odeslána k řešení. Po telefonním hovoru s vaším pracovníkem mi bylo řečeno, že toho máte hodně a že nestíháte. Já to chápu, ale žádala jsem u podání žádosti alespoň o zálohu. Pečovat o vážně nemocného manžela je finančně náročné. Stačila by mně prozatím alespoň ta záloha,“ napsala na facebookové stránky ČSSZ seniorka. Úřad by měl přitom žádost vyřídit do devadesáti dnů.

Situaci, kdy při dřívějším odchodu do penze je výměra penze vyšší než při standardním, považuje ministr financí Zbyněk Stanjura za nespravedlivou a chce proto změnit parametry předčasných důchodů tak, aby byly ještě méně výhodné a nemohla znovu nastat situace z loňska. Upravené podmínky by měly platit již od roku 2024.

Nemít předčasný důchod, mnozí by brali jiné dávky, upozorňuje expert

Pokud se člověk rozhodnete odejít do předčasného starobního důchodu, náleží mu nižší penze, než kdyby odcházel řádně. „Výše předčasného starobního důchodu podléhá krácení. Konkrétní výše krácení závisí na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku,“ uvádí na svých stránkách Česká správa sociálního zabezpečení.

Nižší důchod kvůli dřívějšímu odchodu může později seniory dohnat v podobě ekonomických problémů. Předčasné důchody se zároveň nevyplácí ani státu – ubývají mu plátci sociálního pojištění, a naopak přibývají příjemci dávek, s nedostatkem peněz se potýká i penzijní systém. Také Národní ekonomická rada vlády (NERV) proto doporučuje kvůli rychlému zadlužování státu podmínky pro odchod do předčasného důchodu zpřísnit, aby nebyl tak atraktivní. Jejich nadužívání stojí podle NERV stát miliardy.

Martin Holub, vedoucí oddělení Sociálně pojistných systémů ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, nicméně upozornil, že nejčastěji odcházejí do předčasného důchodu lidé nezaměstnaní nebo s vážnými zdravotními problémy. Kdyby neměli penzi, patrně by stejně brali nějakou sociální dávku a nebyli by plátci pojistného.

„Nabízí se změnit valorizaci předčasných důchodů, dát ji nižší minimálně do té doby, než lidé dosáhnou důchodového věku. Případně zvýšit penalizaci dřívějšího odchodu do penze, která je dnes poměrně nízká, zhruba jedno procento vyměřovacího základu za devadesát dnů,“ uvedl ekonom a zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Filip Pertold. Ideální by podle něj bylo zavést dočasnou penalizaci. „Lidé by měli nižší penzi jen dočasně, třeba pět až deset let a dožívali by s normální penzí, až by to takzvaně splatili,“ nastínil.

Motivovat firmy i seniory

„Co se týče ‚výhodnosti‘ předčasných důchodů, je třeba si uvědomit, že v loňském roce nastala velmi výjimečná ekonomická situace. budoucností předčasných důchodů se každopádně zabýváme v rámci důchodové reformy, která má problematiku penzijního systému řešit komplexně. Cílem je, aby důchody byly do budoucna férové a udržitelné,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Vláda s důchody narazila. I na Pavla

Snížit počet předčasných odchodů do penze lze větší podporou pracovníků v předdůchodovém či důchodovém věku a také větší motivací firem, aby je zaměstnávaly. O to se ministerstvo podle Augusty snaží v několika krocích. „Zaměřujeme se na podporu flexibilních forem práce, aby lidé spíše než předčasný důchod volili raději práci na částečný úvazek a pracovali třeba i po dosažení důchodového věku, pokud budou chtít,“ uvedl.

Poslanci proto uzákonili podporu částečných úvazků formou slevy na pojistném.

Další zvýhodnění chystají od letošního července. Bude se týkat přímo pracujících nebo podnikajících seniorů, kteří již zároveň pobírají starobní důchod. „Plán je takový, že se sníží sazba pojistného o 6,5 procenta, tedy o částku, kterou odvádí každý zaměstnanec. Tato úprava přinese pro důchodce z každých vydělaných 10 tisíc korun zvýšení čisté mzdy o 650 korun a pro zaměstnavatele výrazné administrativní zjednodušení,“ nastínil Jakub Augusta.

Snaží se také více podporovat takzvaný age-management, tedy schopnost řídit zaměstnance s ohledem na jejich věk. „Chceme, aby i zaměstnavatelé byli na takovéto změny lépe připraveni a dokázali plně využít konkurenční výhody, které jim přinášejí zkušení lidé ve vyšším věku. Pokud jim tedy vytvoří vhodné podmínky,“ sdělil.

