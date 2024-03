Jurečkova reforma penzí: Jaký bude důchod za deset let, kdo může do předčasného

Představitelé ministerstvo práce a sociálních věcí se již loni snažili lidi od nápadu ukončit dřív pracovní kariéru odradit. „Vysvětlovali jsme, že odejít do předčasného důchodu v roce 2023 nebylo výhodou, ale naopak z pohledu stanovení výše důchodu ztrátou,“ uvedl ředitel odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec.

Byli to poslední lidé u nás, kteří mohli žádat až pět let před dosažením svého důchodového věku. Nyní již jde do předčasné penze odejít jen s předstihem tří let. Navíc se takovým důchodcům po zbytek života krátí penze více než dosud. Zatímco dříve to bylo za každých započatých 90 kalendářních dnů o rok dříve 0,9 procenta, o dva roky dříve o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta, nyní přicházejí o 1,5 procenta všichni lidé pobírající předčasný důchod.

Vůbec nejvíce lidí si loni o dřívější odchod do penze zažádalo v srpnu, tedy těsně před plánovaným začátkem platnosti zpřísněných pravidel. Tehdy to za jediný měsíc bylo 13 401 lidí. Protože však prezident Petr Pavel podepsal předlohu o pár dní později, než si vláda přála , zpřísnila se pravidla až od loňského října. V září tak žádost stihlo ještě dalších 8167 lidí.

Protože v roce 2022 byl o předčasný důchod extrémní zájem, zavalené správy sociálního zabezpečení žádosti nestíhaly vyřešit je včas. Lidé si proto na přiznání důchodu někdy museli počkat i dlouhou řadu měsíců, ačkoli administrativa měla trvat nanejvýš 90 dnů.

I nyní se někdy řízení může protáhnout. Do stanovené doby se totiž nepočítá čas strávený dozjišťováním některých informací od zaměstnavatelů. „Cílíme na to, abychom na konci roku žádosti vyřizovali do dvou měsíců,“ řekla mluvčí ČSSZ Tereza Koukolová.

Podle lidoveckého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky jsou reakce na zpřísnění možnosti odejít do předčasného důchodu často protichůdné.

„Část lidí kroky, které děláme, chápe, protože jim záleží nejen na nich samotných, ale i na jejich dětech a vnoučatech. Část veřejnosti to ale vnímá jinak, mnozí si řeknou, že je to, co bude po nich nezajímá. Všem lidem se zavděčit nelze,“ řekl Jurečka.

Někdy ale lidem prakticky nic jiného než si zažádat o důchod dříve ani nezbývá. Třeba když v práci stejné nasazení jako zamlada již prostě nestíhají. „Bohužel zdejší společnost je nastavená tak, že když se pracuje, musí to být na plný úvazek,“ uvedla předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.

Starší lidé, kteří si chtějí přivydělat na zkrácený úvazek, si podle ní mnohdy stěžují na přístup firem. „Některé počítají s tím, že jim toho lidé udělají prakticky tolik jako dřív na plný úvazek, ale za poloviční peníze. Takhle to ale fungovat nemůže,“ posteskla si Desatová.

Jiní lidé zase odcházejí do předčasného důchodu, aby se mohli starat o své příbuzné. „Kdyby to neudělali, jsou vlastně bez příjmu, a to si většina českých domácností nemůže dovolit,“ dodala Desatová.

Zpřísňování podmínek pro odchod do předčasné penze přitom stále neskončilo. S dalším zpřísněním musí zájemci počítat již od letošního října. Prodlouží se totiž povinná doba pojištění z dosavadních 35 let na 40 let.