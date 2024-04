Po loňském zkrácení možnosti odejít do předčasného důchodu z pěti na tři roky před dosažením důchodového věku přijde v říjnu další zpřísnění. Pro žádost nebude tak jako dosud stačit 35 let pojištění.

Vyplatí se mi podat si žádost o předčasný důchod, nebo nevyplatí? Tuto otázku si zejména v posledních letech klade řada lidí, kterým zbývá do důchodu už jenom pár let. Mnoha z nich rozhodování loni od října „ulehčila“ vláda. Tehdy totiž výrazně zkrátila možnost odejít do dřívější penze z dosavadních pěti let na pouhé tři roky před dosažením řádného věku.

Česká správa sociálního zabezpečení loni zaznamenala celkem 99 843 podaných žádostí o předčasný starobní důchod. Její úředníci v roce 2023 schválili 115 185 žádostí, dalších 3726 žádostí ale zamítli. Větší počet schválených žádostí, než bylo za celý rok podáno, je způsoben zpožděním při jejich vyřizování. „Žádosti podané v prosinci 2023 mohly být vyřízeny až letos v lednu, naopak v lednu 2023 byly vyřízeny žádosti ještě z roku 2022,“ uvedla mluvčí správy Tereza Koukolová. Před rokem 2022 si o předčasný důchod ročně žádalo obvykle zhruba 30 tisíc lidí.

Dlouhodobě přitom počet lidí s předčasným důchodem přibývá. Zatímco v prosinci 2013 pobíralo starobní důchod 2,34 milionu lidí, z čehož jich mělo předčasný důchodem 543 tisíc, loni v prosinci to z celkových 2,37 milionu důchodců bylo již 732 tisíc lidí.

Toto číslo ovšem neznamená, že by aktuálně skutečně byli v předčasném důchodu. „Je to počet důchodců, kteří mají trvale krácený důchod, protože do penze šli předčasně, ale dnes je už naprostá většina z nich v důchodovém věku,“ uvedl ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce a sociálních věcí Tomáš Machanec.

Odejít do důchodu předčasně se navíc seniorům nevyplatí ještě více než dosud. Všem, kteří do něj zamířili ještě před dosažením řádného věku, se totiž po celý zbytek života krátí penze. Zatímco dříve to bylo za každých započatých 90 kalendářních dnů o rok dříve 0,9 procenta, o dva roky dříve o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta, nyní právě o 1,5 procenta přicházejí všichni lidé pobírající předčasný důchod.

Protože se podmínky pro získání předčasného důchodu zpřísňují, očekávají úředníci, že o něj již lidé nebudou mít takový zájem jako dosud. „Předpokládáme, že počet žádostí bude s ohledem na novou legislativu výrazně nižší,“ podotkla Koukolová.

S dalším zpřísněním podmínek navíc musí lidé, kteří o předčasném důchodu uvažují, počítat opět od října. Nově se totiž prodlouží povinná doba pojištění z dosavadních 35 let na 40 let. K ročnímu zpoždění oproti ostatním schváleným opatřením stát přistoupil proto, aby úředníci dostali čas na zapracování této změny do svých databází.