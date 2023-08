Zkrácení možnosti odejít do předčasného důchodu z pěti let na tři po poslancích odsouhlasili i senátoři. Pokud změnu včas posvětí prezident, začne platit již od září.

Pokud člověku do důchodového věku zbývají čtyři roky, ale chce jít již nyní do předčasného důchodu, má poslední možnost si o něj zažádat právě nyní. Dnes mohou předčasně odejít do penze lidé, jimž do důchodového věku chybí až pět let.

Senát ale již schválil novelu zákona, jež tuto dobu zkracuje na tři roky. Zatímco v Poslanecké sněmovně se proti změnám vymezovali opoziční poslanci, senátoři je schválili bez průtahů.

Podepíše-li předlohu včas prezident Petr Pavel a bude-li ještě v srpnu publikována ve Sbírce zákonů, začne nová legislativa platit již od 1. září letošního roku. Zda se tak ale stane, zatím stále není jisté. „Prezident je v současné době na dovolené. O podpisu novely se rozhodne na začátku příštího týdne,“ řekla mluvčí Hradu Markéta Řeháková.

Pro toho, kdo by chtěl stihnout schválení předčasného důchodu ještě podle dosavadních pravidel, je zásadní, aby si zažádal včas.

„Je podstatné, od jakého data požaduje důchod přiznat a jaké právní předpisy budou k tomuto dni účinné,“ uvedla mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmolová. Kdo nyní váhá, možná si na odchod do předčasné penze bude muset počkat až o dva roky déle.

Předčasný důchod, větší krácení

Také proto mají v těchto dnech pracovníci správy mnohem víc práce, než bývá zvykem. Jen v červnu a červenci letošního roku si o předčasný důchod zažádalo 19 424 lidí. Tedy čtyřikrát více než ve stejném období loni. Úředníci za tu dobu stihli vyřídit přes 32 tisíc žádostí, tedy pětkrát více než ve stejných měsících v minulém roce

V případě předčasného odchodu do důchodu se budou senioři také muset smířit s větším krácením penze než dnes. Nyní je za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného důchodu natrvalo krácena procentní výměra při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky o 1,12 procenta a v třetím až pátém roce o 1,5 procenta. Nově se však právě o 1,5 procenta bude penze krátit všem příjemcům předčasného důchodu.

Dopady schválené novely zákona ovšem pocítí všichni starobní důchodci bez výjimky. A sice nižší valorizaci než nyní. Do každoročního lednového zvyšování penzí se totiž promítá inflace a polovina růstu reálných mezd, nově se ale bude započítávat pouze třetina jejich růstu. Do budoucna se nepočítá ani s mimořádnými valorizacemi v případě dalšího rychlého růstu inflace. Nahradí je pouze méně výhodný přídavek.

Potřeba bude delší pojištění

Jedinou změnou pravidel pro předčasné důchody, která nebude platit již nyní, ale až s ročním zpožděním, je prodloužení požadované doby pojištění pro přiznání předčasného důchodu z nynějších 35 na 40 let.

„Je to z administrativních důvodů, aby Česká správa sociálního zabezpečení tuto změnu dokázala technicky zvládnout,“ vysvětlil prodlevu lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Vzhledem k této podmínce tak v dalších letech budou mít šanci odejít do penze předčasně zřejmě jen pracovníci v náročných profesích, kteří začali pracovat už v období dosažení dospělosti, tedy zhruba ve svých 18 letech.

Není přitom vyloučeno, že pracovníci v některých náročných profesích budou moci odejít dříve než ostatní do řádného důchodu. Podmínky by měla řešit další fáze připravované vládní důchodové reformy. Nic bližšího o nich ale zatím není známo.

První zářijový den přinese další nepříjemnou změnu týkající se důchodů také pro všechny seniory, kteří si pro ně chodí postaru na poštu. Za jeho výplatu v hotovosti na poštovní přepážce dosud museli zaplatit 29 korun, nově jim ale z penze strhnou 35 korun. Česká správa sociálního zabezpečení proto doporučuje, aby si nechali peníze zasílat přímo na bankovní účet. Nejenže ušetří tento poplatek, ale jde i o bezpečný způsob výplaty.