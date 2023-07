Chcete odejít na odpočinek ještě před dosažením důchodového věku? Pokud půjdete do předčasného důchodu, budete mít až nadosmrti trochu nižší penzi než ostatní. Nechcete-li o tyto peníze přijít, je tu ještě jedna cesta: takzvaný předdůchod. To slovo sice zní podobně jako předčasný důchod, znamená však něco úplně jiného.

Možnost pobírat předdůchod mají lidé už od zavedení doplňkového penzijního spoření v roce 2013. | Foto: Shutterstock

Předdůchod na rozdíl od předčasného důchodu není pro každého. Na to, abyste už nemuseli pracovat a měli přitom dost peněz na životní potřeby, si totiž nejprve musíte předem naspořit dost peněz v doplňkovém penzijním spoření. „Předdůchod je obdoba předčasného důchodu, jen s tím rozdílem, že dávky jdou přímo z naspořených peněz klienta,“ vysvětlil hlavní analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Možnost pobírat předdůchod mají lidé už od zavedení doplňkového penzijního spoření v roce 2013. Předdůchod lze začít využívat nejdříve pět let a nejpozději dva roky před dosažením důchodového věku. V současnosti ho však využívá stále jen mizivá část lidí v předdůchodovém věku. Zatímco nyní je z celkových 2,36 milionu důchodců v předčasném důchodu 687 tisíc lidí, předdůchod pobírá jen 5335 lidí.

Výhody této možnosti odejít na odpočinek dřív než ostatní připomínají také analytici. „Je to dobrá nabídka pro lidi, co si na to zvládli naspořit a jsou schopni ty peníze dát,“ uvedl ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády Petr Janský. „V budoucnu by se to mohlo stát relativně ještě důležitější,“ konstatoval.

Vzhledem ke stále větší finanční náročnosti důchodového systému se totiž očekává, že se lidé o své zabezpečení ve stáří budou muset starat výrazně víc než dosud. Zatím se obvykle spoléhají jen na stát.

Má to výhody

Pokud totiž odejdete do předčasného důchodu, budete po celou zbývající dobu života ve starobní penzi pobírat méně peněz. Podle současných pravidel se za každých devadesát započatých kalendářních dnů předčasného odchodu do důchodu bude procentní výměra důchodu trvale krátit v prvním roce o 0,9 procenta, ve druhém roce o 1,12 procenta a ve třetím až pátém roce o 1,5 procenta. Pokud bude schválena připravovaná reforma důchodů, bude se procentní výměra důchodu krátit o 1,5 procenta dokonce všem lidem pobírajícím předčasný důchod.

Navíc odchod do předčasného důchodu nebude v příštích letech tak snadný jako dnes. Nyní je to možné pět let před dosažením důchodového věku, v budoucnu to ale má jít jen tři roky předem. Prodlouží se i nutná doba pojištění. Zatímco nyní mohou jít do důchodu lidé, kteří odpracovali 35 let, nově budou muset pracovat ještě o pět let déle. Možnost jít do předčasného důchodu tak dostanou prakticky jen lidé v náročných profesích, kteří začali pracovat jako velmi mladí.

Podáním žádosti o předčasný důchod se tedy nenávratně připravujete o část svého budoucího starobního důchodu od státu. Vzhledem k tomu, že jej lidé mají v průměru pobírat déle než dvacet let, v souhrnu to znamená ztrátu výrazné peněžní částky. „Tomu se lze vyhnout právě čerpáním předdůchodu,“ podotkl mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček.

Platí to ze „svého“

Proč se starobní důchod lidem pobírajícím předdůchod nekrátí? „Posílá se totiž z vašich vlastních peněz naspořených a zhodnocených v novém penzijku navýšených o státní příspěvek,“ vysvětlil Sedláček. Dostat jej tedy mohou lidé, kteří si penzijní spoření zřídili po roce 2012. Naopak se „starým“ penzijním připojištěním do předdůchodu jít nelze. „Samozřejmě se to dá zařídit přechodem ze starého do nového penzijka,“ podotkl Sedláček.

Předdůchod se vyplácí každý měsíc v částce odpovídající alespoň třiceti procentům průměrné mzdy z prvních tří čtvrtletí předchozího roku. „Pro letošní rok se jedná o měsíční částku k výplatě ve výši 11 792 korun,“ uvedl Sedláček. Kdo jej tedy pobírá letos, musel si na jeho nejkratší dvouleté pobírání našetřit nejméně 283 008 korun. Podrobnosti najdou zájemci na webu apscr.cz.

Kromě toho, že se vám budoucí řádná penze nebude snižovat, má předdůchod i další přednosti. Můžete totiž při jeho pobírání stále pracovat. „Po celou dobu předdůchodu za vás platí zdravotní pojištění stát,“ popsal Sedláček.

Kdo předdůchod má, nemůže si jej obvykle vynachválit. „Také jej čerpám, protože je to výhodné. Myslím si, že by většina lidí rozhodně neměla tento produkt pominout,“ zmínil nedávno pro Deník bývalý guvernér ČNB a expremiér Jiří Rusnok, jenž by měl jít do řádného starobního důchodu na konci příštího roku.