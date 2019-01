Zadlužené Prameny na Chebsku prodaly za deset milionů korun své zbývající pozemky s osmi vrty minerálních vod firmě Dmitrije Vajnera, ruského podnikatele a jediného věřitele obce. Díky tomu se dluh obce snížil na 42 milionů korun a nebude již dále úročen.

V následujících dnech by díky tomu po více než deseti letech měly být odblokovány účty obce, která tak bude moci začít znovu hospodařit, řekla dnes starostka Pramenů Michala Málková (ANO).

Jediný věřitel nedal souhlas s odkupem

Opozice nicméně prodej pozemků kritizuje, Prameny mohly podle ní majetek prodat za vyšší cenu. Karlovarské minerální vody nabídly za tytéž pozemky obci 31 milionů korun.

Málková tvrdí, že by firma musela takovou nabídku řádně zveřejnit a získat souhlas věřitele s odkupem. Karlovarské minerální vody ale s Vajnerem o souhlasu ani nejednaly, a obec proto jejich nabídku nemohla schválit, doplnila starostka.

Do problémů se obec dostala před lety, kdy investovala do vrtů a přípravy stáčírny minerálních vod. Projekt ale padl a zůstaly jen dluhy. Obec přišla o téměř všechen majetek a na několik let ji řídil správce. Odvážlivci, kteří se chtěli postavit dluhům ve výši téměř sto milionů korun, se našli až v roce 2012.