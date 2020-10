V rozpočtu by navíc podle Zamrazilové nesměl být žádný další růst podílu mandatorních výdajů. "Myslím si, že začít se 150 miliardami by bylo rozumné a potom má vláda vždycky možnost jednorázových opatření. Šlo by ale o jednorázová opatření, která se nepropíšou do struktury a do zvýšených mandatorních výdajů," uvedla.

Zamrazilová upozornila, že návrh schodku neobsahuje zhruba 90 miliard korun, které by jej prohloubily po zvažovaném zrušení superhrubé mzdy a snížení sazeb daně z příjmů fyzických osob na 15 a 23 procent. Podle ní je na takto provedená opatření ta nejhorší doba, protože povedou k výpadku daňových příjmů.

Návrh ministerstva financí podle Zamrazilové obsahuje bezprecedentní růst mandatorních výdajů v příštím roce o sedm procentních bodů, čímž si vláda výrazně omezuje prostor pro investice či pro reakci na zhoršenou hospodářskou situaci.

Konsolidační strategie

Vláda by zároveň měla předložit konsolidační strategii veřejných financí až do roku 2027, tak jak jí to poslanecká sněmovna uložila poté, co rozvolnila zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Zamrazilová upozornila, že při snižování plánovaného deficitu rozpočtu pouze o půl procentního bodu k HDP není možné veřejné finance střednědobě konsolidovat a ještě v roce 2027 by byl schodek 100 miliard a veřejné zadlužení by atakovalo dluhovou brzdu ve výši 55 procent HDP.

Podle ekonoma a europoslance Luďka Niedermayera by vláda při tvorbě rozpočtu na příští rok v současné době rozhodně neměla snižovat daně z mezd a měla by striktně rozdělit, co jsou jednorázové s krizí spojené výdaje od toho, co je standardní rozpočet.

"Ten standardní rozpočet by se podle mého měl vejít do nějakého deficitu 150 až dejme tomu 200 miliard korun a to nad to by měly být jednorázové položky, které mají zcela jednoznačně souvislost s tím, jak se bude vyvíjet krize," dodal.

Kvůli dopadům šíření koronaviru na příjmy státu ministerstvo financí letos prosadilo vedle navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 500 miliard korun také novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Podle ní je pro příští rok možné zvýšit strukturální deficit na čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu.