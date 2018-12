Předvánoční nákupní horečka pokračuje. Češi zatím utrácejí více než loni

Podle listu The Sunday Times by mohla britská premiérka Theresa Mayová pozdržet hlasování dolní sněmovny o brexitové dohodě. Mohla by totiž odletět do Bruselu a pokusit se zde vyjednat lepší podmínky odchodu země z Evropské unie. Podle britské BBC však ministr pro brexit Stephen Barclay tuto možnost popřel.