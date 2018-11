Překupnický server prodává naoko levné vstupenky. Ve skutečnosti okrádá

Web Viagogo se tváří jako oficiální předprodejní server. Napálil už sportovní a kulturní fanoušky po celém světě, kteří zaplatili vysoké poplatky, a stejně se na akci nedostali.

Vyrazit na koncert populárního zpěváka či zpěvačky je čím dál dostupnější. Vstupenky si můžete zakoupit v klidu domova prostřednictvím internetu. Ne vždy to ale dopadne dobře.

Své o tom ví Silvie Rážová, která zakoupila tři vstupenky na koncert Jasona Derula a duo Marcus & Martinus. Přestože jedna stála 990 korun, nakonec zaplatila horentní sumu 5410 korun. „Částku jsem se dozvěděla až po uskutečnění platby. Poplatky se připočetly až v pozdější fázi transakce,“ vypráví podvedená zákaznice.

A stížností na zmíněný server se množí po celém světě. Kritice čelí i Google. Podvedení volají po blokování prolinků na překupnický server. Technologický gigant zatím vydal pouze otevřený dopis, ve kterém před podvodníky varuje.

ZKRESLENÁ CENA

„Od začátku roku jsme zaznamenali cca čtyřicet stížností na Viagogo. Naše kontrola prokázala nekalou obchodní praktiku, kdy informace o možnosti odstoupení od kupní smlouvy byly výhradně v cizím jazyce. Dále spotřebitele neinformovali řádně o ceně,“ uvedl Jiří Fröhlich z České obchodní inspekce (ČOI). Inspekce kontrolně nakoupila lístek na pražský koncert Robbieho Williamse. „Server uváděl cenu 2681 Kč plus rezervační poplatky a DPH, aniž by byl spotřebitel seznámen se skutečnou finální cenou. Navíc chyběla ze zákona povinná informace o existenci mimosoudního řešení sporů,“ dodal Fröhlich s tím, že serveru udělili pokutu, kterou si ale ve Švýcarsku, kde má firma sídlo, nikdo nepřevzal.

Nesrovnalosti s cenou potvrzuje i vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený. Na spotřebitelskou organizaci se obrátily desítky nespokojených zákazníků. „Návštěvník stránky vidí nabídku na vstupenky za určitou cenu. V pozdějších fázích transakce, až po zadání platebních údajů, zjistí, že zaplatí více, protože v nabídkové ceně nebyly zahrnuty všechny poplatky, případně se může lišit samotná cena vstupenek, a to i výrazně. Stává se také, že obdrží vstupenky na jiná místa,“ upozornil právník Lukáš Zelený.

Veřejnost často netuší, že server Viagogo není standardní distribuční síť, ale jde o server překupnický. Fanoušci kapel zde seženou lístky na dávno vyprodaný koncert. „Bývá to mnohdy jediná či přinejmenším nejsnazší možnost, jak sehnat lístky na prestižní sportovní události typu El Clásico či derby Manchester United proti Manchesteru City,“ uvedl pro Deník sportovní fanoušek Martin. Zákazník může předpokládat, že konečné ceny budou vyšší než ty nominální.

NEPLATNÉ VSTUPENKY

Přes Viagogo se zároveň často prodávají i neplatné lístky. Respektive jednu platnou vstupenku prodá překupník několika zákazníkům a na akci se dostane pouze ten, kdo dorazí první.

„Kontaktovat společnost Viagogo AG je velmi obtížné, takže uplatnění práv není možné. Společnost prakticky nekomunikuje a funkční kontakt na prodávajícího vstupenek dostane kupující výjimečně. Firma se sídlem ve Švýcarsku je navíc mimo jurisdikci českých orgánů, čili je nutné obrátit se na ty švýcarské, což je obtížné,“ vysvětlil Lukáš Zelený z dTestu. Ten řeší tyto spory s Evropskou spotřebitelskou organizací BEUC, která ve věci spolupracuje se švýcarskou spotřebitelskou organizací i dozorovým orgánem a rovněž s Evropskou komisí.

Proti překupníkům bojují už i pořadatelé. „Jedinou jistotou je nákup vstupenek pouze u oficiálního partnera Ticketportal – www.ticketportal.cz. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo tuto síť neručíme. K dispozici máme mechanismy, které nepravé vstupenky umí identifikovat. Jejich držitelé – bez ohledu na to – jak se ke vstupenkám dostali, do O2 areny nevpustíme,“ uvedla tisková mluvčí Bestsport a O2 areny Eva Hromádková.

FIFA I ED SHEERAN

Proti serveru Viagogo veřejně vystupuje organizace FIFA nebo zpěvák Ed Sheeran, který má v Česku naplánované hned dva koncerty. Vstupenky na jeho vystoupení v Letňanech se prodávají zvláštním způsobem – platební karta funguje jako potvrzení platnosti.

Co může na první pohled působit jako zbytečná šikana, může ve skutečnosti pomáhat i samotným zákazníkům. Zabrání se tím i situaci, kterou zažila Silvie Rážová. Horentní suma nebyl největší problém. Starosti Silvii nastaly ve chvíli, kdy byl koncert zrušen. Kdyby si koupila vstupenky standardním způsobem, dostala by peníze automaticky zpět.

Podvedená se ale nedala a nakonec zavolala na zákaznickou linku Viagogo do Ame-riky. „Vysvětlila jsem jim, že byl koncert zrušený, a doložila to tiskovým prohlášením organizátorů. Nakonec mi peníze vrátili. Je mi ale jasné, že ne každý by se pral za spravedlnost. Snad můj příběh inspiruje další napálené,“ dodala.