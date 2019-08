Jejich název odkazuje na slovanského patrona válečníků. Čtyři přeloučské obrněné vozy Perun za 95 milionů korun, které měli do své flotily zařadit vojáci z 601. skupiny speciálních sil, však zatím prohrály bitvu ještě ve výcvikovém táboře. Ministerstvo obrany minulý týden potvrdilo, že bojové vozidlo neprošlo vojskovými zkouškami.

Čtyři vozidla Perun měla armáda dostat již na podzim loňského roku. Zkoušky, zda vozidla splňují požadavky armády, se ale tehdy nepodařilo dokončit a proběhly tak až v polovině letošního roku. Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejšeka během těchto testů bojová vozidla ukázala nevyhovující výsledky.

„Prodloužené vojskové zkoušky byly ukončeny s nevyhovujícím výsledkem, vozidlo jimi neprošlo. Další postup budeme v nejbližší době řešit s výrobcem,“ uvedl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Podle serveru securitymagazin měl Perun velké problémy už při kontrolních zkouškách ve VTÚ ve Vyškově, kdy nezvládl test minimálně v 6 parametrech. Mělo se jednat o problémy například s maximální a minimální požadovanou rychlostí, váhou či stoupavostí. Toto však nechtělo ministerstvo komentovat.

Firma čeká na oficiální vyjádření ministerstva

Samotná firma SVOS, která patří mezi přední evropské výrobce pancéřovaných vozidel, se k celé záležitosti vyjádří až v příštích dnech. Nedisponuje prý zatím oficiální dokumentem od ministerstva a zatím nebyly vypořádány její připomínky k průběhu a závěru vojskových zkoušek.

„Pokud by připomínky společnosti SVOS nebyly zapracovány, závěr vojskových zkoušek by neodpovídal ustanovením kupní smlouvy a vnitřních řídicích předpisů ministerstva, a tudíž by byl nelegitimní. Do okamžiku projednání připomínek proto společnost nemůže výsledek komentovat,“ uvedl mediální poradce přeloučské firmy Karel Šimána a dodal, že společnost SVOS opakovaně požádala ministerstvo obrany o společné tiskové prohlášení a zproštění mlčenlivosti.

„S ohledem na absenci rozhodnutí ministerstva obrany jsme museli stanovit po opakovaném ignorování žádostí lhůtu k vyjádření do 19. srpna, kdy společnost poskytne své stanovisko až po tomto datu,“ řekl zástupce přeloučské firmy.

Vývoj speciálního víceúčelového vozidla Perun SVOS začala v roce 2014 a určovala ho pro vojenské a sekundární role. Podle přeloučské firmy je vozdilo schopné odolat následkům palby z hlavňových zbraní i výbuchu min a nástražných výbušných zařízení.

„Zkoušky odolnosti vozu proběhly u renomované německé laboratoře IABG a plně potvrdily, že Perun s otevřenou kabinou nabízí úroveň protivýbuchové ochrany převyšující všechna konkurenční vozidla,“ nechal se slyšet obchodní ředitel SVOS Jakub Fojtík s tím, že co do bezpečnosti představuje Perun špičkové vozidlo nabízející mimořádnou ochranu osádky: „To potvrzuje i zájem zahraničních uživatelů.“