Premiér Babiš k prodeji huti: Některé informace jsou velmi znepokojivé

Premiér Andrej Babiš upozorňuje v dopise komisařku pro hospodářskou soutěž v Evropské komisi Marghrete Vestager, že některé informace týkající se prodeje ostravské huti jej velmi znepokojují.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

„Z dostupných informací se rýsují dva nejvážnější problémy. Absence investičního plánu společnosti Liberty House (pozn. red.: Tato společnost podala závaznou přihlášku na koupi kunčické hutě) a plánovaná transakce s emisními povolenkami. Protože jsem těmito informacemi velmi znepokojen, dovolte mi je rozvést,“ píše premiér a dodává: „Zdá se, že společnosti Liberty House chybí investiční plán, který bude garantovat dlouhodobé fungování huti. Přitom ostravská huť potřebuje investice do nové ocelárny, stejně tak do nové válcovací linky a konečně investice do rekonstrukce koksovny,“ napsal v dopise adresovaném komisařce pro hospodářskou soutěž český premiér.

Andrej Babiš také píše, že jako znepokojivou vnímá skutečnost, že by společnost Liberty House plánovanou transakcí zdvojnásobila svou velikost co do výroby i počtu zaměstnanců. „Tak výrazné znásobení objemu firmy v sobě nese mnoho rizik a to zejména ekologických a ekonomických,“ upozorňuje dále Andrej Babiš. Ten se v příštím týdnu se tká i s majitelem skupiny GFC Alliance, jejíž součástí je Liberty House, Sanjeevem Guptou.

Jak premiér slíbil odborářům po středečním jednání s odboráři z huti, upozorní jej na to, že vítaným investorem bude jen v případě, pokud bude chtít ostravskou huť provozovat dlouhodobě.

K zapojení premiéra Babiše do situace kolem ostravské huti vydala dnes vyjádření i Liberty Steel (pozn. red.: Liberty Steel je součástí skupiny Liberty House Group).

„V průběhu dalších 5 let zainvestuje společnost 150 milionů euro. Produkci oceli zvýší o čtvrtinu. Nechystají se žádná propouštění zaměstnanců. S rozšířením výroby bude možné navýšení počtu zaměstnanců,“ píše v tiskovém vyjádření Liberty Steel. Jak ve zprávě také uvádí, tato společnost si „plně uvědomuje důležitost oceláren, jako jednoho z největších zaměstnavatelů pro ostravský region, Moravskoslezský kraj i Českou republiku“.

Josef Holík z mediálního zastoupení Liberty Steel také potvrdil, že v příštím týdnu se výkonný předsedoa GFG Alliance Sanjeev Gupta setká i s odboráři kunčické hutě. Chceme všechny zástupce odborů opětovně ujistit, že prioritním zájmem Liberty Steel je dlouhodobý růst a vytváření nových pracovních míst. Liberty Steel chce být silnou konkurencí pro ArcelorMittal i dalších výrobce oceli v Evropě,“ dodal Josef Holík.