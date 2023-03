Evropský parlament v boji proti emisím tančí kvapík. Někdo by ovšem řekl, že na pilu tlačí až příliš. Odpor proti radikálním opatřením na ochranu životního prostředí nabývá na síle.

Nikdo nepopírá nutnost brát vážně klimatické změny, oteplování planety a znečišťování ovzduší vypouštěním škodlivin, především kysličníku uhličitého. Proto mají evropští lídři ambici dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Loni byla schválena směrnice, která stanoví, že po roce 2035 se nebudou moci prodávat nová auta se spalovacími motory. Ojetin se to netýká.

Teď je na stole emisní norma Euro 7. Jejím cílem je sladit limity pro benzinová a naftová auta. Kromě výfuků se má vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozidla mají mít čidla, která umožní emise kdykoliv zkontrolovat. Pokud pravidla schválí členské země, budou pro nové osobní automobily platit od poloviny roku 2025, pro nákladní o dva roky později.

Český ministr dopravy Martin Kupka (ODS) usiluje o zmírnění těchto pravidel. „Norma by v současné době ohrozila automobilový průmysl v celé Evropě,“ uvedl. Podle něj by se v konečném důsledku projevila negativně i ve svém vlivu na životní prostředí, protože by omezila současný technologický rozvoj bezemisní mobility.

Europoslanci za ODS by rádi upravili i zákaz prodeje aut se spalovacími motory. Výjimka by podle Alexandra Vondry měla být udělena vozům na syntetická paliva.

Europarlament minulý týden schválil další „klimatický“ předpis. Majitelé domů s nejvyšší energetickou náročností by je měli do konce roku 2033 rekonstruovat a zateplit.

