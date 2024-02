Digitalizace služeb v Česku nabírá na obrátkách. Nově mohou majitelé vozidel využít elektronické podání žádostí souvisejících s registrací automobilů. Přinese jim to nejen úsporu času, ale i peněz za platbu správních poplatků. Služba je však zatím pouze pro fyzické osoby, firmy mají smůlu.

Podívejte se v článku, jaké novinky se zavádí v Portálu dopravy od února 2024? | Foto: Shutterstock

Po spuštění aplikace eDoklady míří další novinka tentokrát k majitelům automobilů. Nově je možné podávat žádosti vztahující se ke změnám majitele automobilu či zápisy do registru silničních vozidel elektronicky přes Portál dopravy. Zatím to ale mohou udělat pouze soukromé osoby. „Už nyní pracujeme na tom, abychom všechny služby nabídli firmám nebo umožnili online udělení plných mocí. Vše chceme stihnout ještě do konce tohoto roku,“ poznamenal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Zatímco ještě v lednu museli majitelé kvůli změně vlastníka automobilu fyzicky navštívit úřad, od února už tomu tak není. Nově lze vše vyřídit přes internet. Stačí k tomu jediné – přihlásit se do Portálu dopravy, a to třeba pomocí eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, datové schránky nebo skrze bankovní identitu. Výhodou elektronické žádosti mimo jiné je, že data dostupná z registru se sama předvyplní. Po dokončení procesu se na konci vygeneruje QR kód. Ten musí dotyčný poskytnout novému majiteli, který následně převod dokončí. Buď rovněž online, nebo s unikátním kódem zajde na úřad.

Co nás letos čeká v oblasti digitalizace? Podívejte se:

Digitalizace v roce 2024: Jak je to s řidičáky, proč se pro občanku musí osobně

Podávat žádost elektronicky nebude povinné. I nadále vše půjde vyřešit „postaru“ pomocí papírových žádostí přímo na úřadu. Motivací k využívání digitálních funkcí by mohla být úspora peněz. „Jedna z hlavních výhod při elektronickém podání je sleva na správním poplatku ve výši dvacet procent. Kromě toho dostanete notifikaci, že si můžete vyzvednout registrační značky či osvědčení o registraci vozidla,“ přiblížil Jemelka.

Správní poplatek bude nutné nadále zaplatit při návštěvě úřadu. „V budoucnu se počítá s možností online placení přímo při podání žádosti, jako je tomu při nákupech v e-shopech,“ řekl při spuštění Portálu dopravy zástupce pro zmocněnce pro digitalizaci Karel Váchal.

Kartičku přiveze kurýr

V roce 2026 by se přepis automobilu na nového majitele, ale také vydání řidičských průkazů či registračních značek mohly obejít bez jediné návštěvy úřadu. Nové průkazy by si lidé mohli vyzvednout na poště, v úložných boxech nebo by je dovezl kurýr. „Chceme se vydat cestou chytré digitalizace, která ušetří lidem čas a peníze. Pokud si lidé nechávají posílat touto cestou jiné hodnotné věci, proč bychom nenašli řešení,“ nastínil před časem ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V lednu začala fungovat občanka v mobilu:

Občanka v mobilu začíná fungovat: Neobstojí všude, stále bude nutná i kartička

Portál dopravy kromě žádostí o výměnu či pořízení nového řidičského průkazu umožňuje zjistit bodový „účet“, údaje o přestupcích, najít informace o elektronické dálniční známce, ale i o vlastněných či provozovaných vozidlech. A to i těch, které už nevlastní. Zobrazují se však informace pouze z doby vlastnictví, tedy stav kilometrů či výpisy z technických kontrol. Systém neslouží jen majitelům motorových vozidel. Podobné agendy nabízí i pro plavbu a letectví. Uchazeči se tu mohou přihlašovat na zkoušky.