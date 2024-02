Jarní prázdniny jsou v Česku v plném proudu. Milovníci zimních sportů, kteří vyrážejí na hory, by si měli dát pozor na jednu věc. Odborníci varují před přepravou lyží a dalších volných předmětů. Špatně upevněné lyže mohou nejen při nehodě, ale i pouhém prudkém brzdění způsobit vážná zranění. Navíc při silniční kontrole hrozí pokuty od policistů.

Špatná přeprava lyží při cestě na zimní dovolenou se může prodražit | Foto: Shutterstock

Na zimní dovolenou plánuje vyrazit podle posledního průzkumu Institutu turismu agentury CzechTourism 43 procent Čechů. Nejčastěji na týden. Za pobyt plánují utratit v průměru necelých sedm tisíc korun. Oproti minulým rokům zamíří v menším počtu do zahraničí. Letos cestu na svahy mimo „domov“ plánuje 14 procent cestovatelů, loni to bylo o osm procent víc.

„Ceny jsou v tuzemských skiareálech o třetinu až polovinu levnější než v zahraničí. Zatímco v Alpách podražily skipasy meziročně o pět až deset procent, dvě třetiny středisek v Česku udržely loňské ceny. Některé dokonce mírně zlevnily,“ vysvětlil ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.

Auta už řídí legálně stovky sedmnáctiletých řidičů. Má to ale podmínku:

O řízení auta od sedmnácti je v Česku zájem. Na řidiče dohlížejí hlavně rodiče

Cesta na zimní dovolenou však může skončit neštěstím. Někteří řidiči podceňují převoz lyžařského vybavení či snowboardů. „Úplnou perličkou je jejich svázání takzvaným gumicukem. Ten může v případě nárazu působit jako tětiva u luku. Lyže mohou velmi vážně kvůli jejich ostrým hranám zranit nejen cestující uvnitř vozu, ale lyže mohou vylétnout i ven z auta,“ upozornil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Vysoké pokuty

Pokud řidič s takto naloženými lyžemi vyrazí, riskuje pokutu. V České republice mu za špatně připevněný náklad hrozí peněžitý trest ve výši až dva tisíce korun. V zahraničí jsou ale pokuty mnohem přísnější. Třeba v sousedním Rakousku za špatně připevněné lyže, lyžáky či snowboard hrozí pokuta až pět set eur (při kurzu koruny 25,19 za euro pokuta ve výši 12 595 korun). Ve výjimečných případech to může být až pět tisíc eur (cirka 126 tisíc korun). Pokuta až téměř deset tisíc korun za špatně převážené lyže a snowboardy hrozí také v Itálii.

Podívejte se na praktické rady, jak správně vozit lyže:

Zdroj: Youtube

Motoristé proto doporučují lyžařské vybavení převážet v homologovaných střešních boxech. I v nich musí být ukotvené. Pokud tomu tak není, v Německu za to může šofér vyfasovat pokutu 60 eur – zhruba 1 500 korun. Pokud je nutné je naložit do auta, musí být pevně přichycené k nepohyblivým částem vozu.

„V kufru na to bývají speciální kovová oka, v prostoru kabiny doporučujeme upevnit ke konstrukci pod sedadly. Je důležité také lyže a hůlky svázat pevně k sobě a poté tento balík kotvit,“ upřesnil Sirota.

I v letošním roce si vlastníci aut připlatí stovky korun za povinné ručení:

Ceny povinného ručení porostou i letos. Vyplatí se hledat nabídky u konkurence

Řidiči by si měli kvůli bezpečnosti dát pozor i na jiné zdánlivě lehčí předměty. I ty při střetu získávají vlivem fyzikálních zákonů „na váze“ a mohou se stát s nadsázkou vražednými zbraněmi. Lyžařská bota o hmotnosti 1,9 kilogramu se při střetu v rychlosti 50 km/h bude chovat, jako by vážila 14krát víc. Jedenapůllitrová PET lahev s vodou se při nárazu v rychlosti 50 km/h bude chovat, jako by vážila přes 20 kilogramů. „Problémem může být i notebook na klíně, a to ve chvíli, kdy vystřelí rychlostí až 300 km/h airbag,“ dodal expert na bezpečnost v dopravě Roman Budský.