Návrh podpořit memorandum měst a obcí, které kanál odmítají, předložila opoziční koalice Společně pro Přerov a Piráti.

Pod společné memorandum, které iniciovala senátorka Jitka Seitlová, už se podepsali starostové Lipníku, Hranic, Oder, ale i Radvanic, Polomi, Rokytnice, Buku, Kokor, Císařova, Majetína nebo Citova. Vadí jim, že je o záměru nikdo neinformoval a obávají se dopadu na životní prostředí.

Argumentem proti je i fakt, že stát potřebuje finance na opravy silnic a modernizaci železnice a investici za 600 miliard si nemůže dovolit.

„Nebylo cílem rozebírat všechny aspekty nesmyslného projektu, od finančních problémů přes ekologickou devastaci krajiny a nedostatek vody, až po závislost na zahraničních úsecích, které nemají být zbudovány. Šlo nám o jasnou deklaraci postoje Přerova k vodnímu kanálu,“ vysvětlil předkladatel návrhu Jan Horký (SpPP). Přerov bude muset kvůli stavbě nadále blokovat rozvoj svého území.

Primátor: Žádné negativní dopady

Na jednání zastupitelstva se o kanál Dunaj-Odra-Labe svedl lítý boj. Přerovský primátor Petr Měřínský (ANO) hned v úvodu debaty vysvětlil, proč společné memorandum měst a obcí nepodpoří.

„Odmítl jsem proto, že pro Přerov kanál žádné negativní územní dopady nemá, neboť je veden až za trasou dálnice,“ řekl primátor, podle něhož má projekt podporu odborníků na vodní hospodářství.

„Kanál bude mít zcela opačný dopad - spíše přispívá k řešení problémů, kterého se starostové obávají. Podobně jako přehrady totiž vytváří retenci vody. Obsahuje vodu, která by jinak bez užitku odtekla,“ citoval ze stanoviska expertů.

Podle zastupitele Radka Pospíšilíka (Za prosperitu Přerova) bychom se měli inspirovat v zahraničí - třeba v Německu, kde je lodní doprava rozvinutá. „Jsem podporovatelem kanálu, zejména z dlouhodobého hlediska,“ vyjádřil svůj názor.

Projekt vodního koridoru, který počítá s tím, že bude v Přerově přístav, nevadí ani komunistům.

„Možná budeme jednou z křižovatek dopravy, takže to náš region ekonomicky pozvedne. Podívejme se na západní Evropu, kolik je zde nově vybudovaných kanálů - jak se Francie propojila s Německem, jak se staví na severu Evropy. Jsem zásadně proti, abychom takovou politickou deklaraci přijali,“ odmítl memorandum zastupitel Josef Nekl (KSČM).

Překrásně naprojektované dílo

Za „překrásně naprojektované dílo“ považuje vodní koridor i zastupitel Pavel Galeta (SPD).

„Je to dílo, které, když se lidstvu podaří, tak to bude něco úžasného,“ nešetřil superlativy politik.

„Možná, kdyby bylo Rakousko-Uhersko, tak už je to dávno vyprojektované. Pokud na to nepozveme Číňany, tak to asi nikdy neuděláme,“ řekl.

Někteří zastupitelé jsou ale ke stavbě kanálu skeptičtí nebo ho považují za utopii.

„Neumíme postavit dálnici kolem Přerova, ale tady jde o propojení tří moří. Osobně jsem přesvědčen, že ani naši pravnuci se toho nedožijí,“ konstatoval Antonín Prachař (STAN).

„Panuje tady obava, aby nám na kanálu neřádili piráti,“ odlehčil trochu diskusi zastupitel Marek Dostál (ODS). Návrh podpořit společné memorandum nakonec většinou hlasů neprošel.

„Co mě osobně překvapilo, je jednání lidovců - jejich levá ruka totiž neví, co dělá ruka pravá. Zdá se, že setrvání v koalici je pro lidovce důležitější než budoucnost jejich města,“ komentoval výsledek hlasování místopředseda přerovských Pirátů Martin Švadlenka.