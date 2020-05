„Za poslední dva měsíce došlo vlivem pandemie k částečnému přerušení toku objednaných komponentů od našich dodavatelů, což se promítlo do propadu zakázek o téměř dvacet procent. Podařilo se nám udržet firmu v chodu a na situaci reagujeme i formou kurzarbeitu. Částečné redukci pracovních míst zhruba o deset procent ale vzhledem k propadu objednávek nezabráníme,“ popsal situaci ředitel společnosti Vítězslav Moťka. Vedení firmy podle něj tento týden zahájí jednání s odbory.

Velká část produkce Meopty míří do světa - a právě tam dnes situace není růžová.

„Je otázka, jak se bude dál vyvíjet ekonomika - jsme exportní firma a výrobky dovážíme do celého světa. Spojené státy americké, jižní Evropa, Čína - tam všude máme napojeny odběratelské i dodavatelské sítě. Reagujeme na pozastavení výroby v různých oblastech,“ řekl.

Podobné z celosvětovou ekonomickou krizí

Vedení společnosti, která nyní zaměstnává zhruba 2 300 lidí, věří, že se ekonomika za pár měsíců opět odrazí ode dna. V podobné situaci jako dnes se firma ocitla už v době celosvětové ekonomické krize.

„Je to srovnatelné s léty 2008 až 2009, kdy jsme museli propustit pět set zaměstnanců. Do roka a půl jsme jich ale zase sedm set nabrali. Krizí jsme zažili hodně, ale Meopta vždy přežila a po nějaké době zase následoval růst,“ doufá v obrat k lepšímu Vítězslav Moťka. Podle něj by se mohla ekonomika pohnout z místa na podzim, i když zakázky budou zřejmě přibývat postupně a pomalejším tempem.

Ve hře jsou i "armádní" zakázky

„Projekty do českého průmyslu pozastaveny nebudou a ve hře jsou zakázky z ministerstva obrany. Nabídli jsme naše kapacity také pro výrobu plicních ventilátorů,“ podotkl.

Zaměstnanci Meopty v době konoronavirové pandemie pomáhají tím, že tisknou na 3D tiskárnách ochranné štíty pro zdravotníky, ale i zaměstnance Domovů pro seniory a další zájemce.

Společnost Meopta je významným českým producentem - vyrábí sportovní optiku a je i dodavatelem průmyslových aplikací pro polovodičový průmysl a digitální projekce. Součástí jejího portfolia je i vojenská optika - vyrábí vojenské puškohledy, zaměřovače, přístroje nočního vidění, ale i speciální optické systémy pro tanky a obrněná vozidla. Historie firmy sahá do roku 1933.