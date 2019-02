Na výzvě letiště upozorňuje majitele auta, ať se po návratu zastaví nejprve na dispečinku. Cena je spočítána podle oficiálního ceníku: půl hodiny na tomto parkovišti stojí sto korun. Letiště Praha původně v úterý tvrdilo, že nejde o oficiální výzvu a že zjišťuje, kdo výzvu na auto nalepil. O den později zástupci ruzyňského letiště přiznali, že výzvu vylepil zaměstnanec.

„Učinil tak zcela v rozporu s nastaveným postupy Letiště Praha. Velmi se za toto pochybení ze strany našeho zaměstnance omlouváme a chceme zdůraznit, že se jedná o zcela nevhodnou aktivitu jednotlivce, která rozhodně není oficiální praxí letiště. Okamžitě jsme vůči zaměstnanci vyvodili důsledky a přijali nápravná opatření,“ řekl Roman Pacvoň, mluvčí Letiště Praha. Zaměstnanec byl podle Pacvoně poučen o chybnosti svého konání. „Bude finančně potrestán srážkou ze mzdy. Zároveň dojde znovu k edukaci našich zaměstnanců ohledně nastavených postupů. Za vzniklou situaci se ještě jednou omlouváme,“ dodal Pacvoň.

Podle mluvčího je stání na expresních parkovištích limitováno na dva dny. „Pokud někdo tuto dobu výrazně překročí a parkovací řád tím poruší, je mu sděleno upozornění s výzvou, aby se dostavil k zákaznické přepážce. Zde je následně porušení řešeno formou, která je pro obě strany snesitelná. Pokud parkující ani této výzvy neuposlechne, je jeho vůz následně, po prověření původu vozidla Policií ČR, odtažen,“ upozornil Pacvoň.

Mluvčí Letiště Praha odmítl současně, že by výzva byla formou takzvaného virálního marketingu, který by měl cestující na letišti navádět na dlouhodobá parkovací stání. Pro obě strany snesitelnou formou bývá obvykle úhrada podle ceníku pro nejdražší formu dlouhodobého parkování. Jde o kategorii P Comfort VIP. V takovém případě by třináct dní přišlo na čtyři tisíce korun.