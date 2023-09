Navýšení přesčasů lékařům? Schválené změny zruším, plánuje ministr Válek

ČTK

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce spolu s poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) předložit ve zrychleném projednávání do Sněmovny novelu zákoníku práce, která zruší nedávno schválené navýšení přesčasové práce lékařů. Poslední změna platí od 1. října, podle Válka by se vrátit do původního stavu mohla od ledna. Řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock