Dříve se zde pořádaly výstavy, od té doby, co se v roce 2014 liberecká oblastní galerie přestěhovala do nových prostor, zůstal ale Liebiegův palác téměř prázdný. Vila, která se nachází v těsném sousedství libereckého zámku, se v následujících letech promění v komunitní Centrum aktivního života. Město teď představilo, které organizace zde najdou své sídlo nebo zde budou nabízet své služby.

„Půjde o místo, kde se budou scházet lidé různých generací, z různých sociálních skupin. Centrum bude ale přístupné i široké veřejnosti,“ popsala manažerka projektu Lucie Hajská z libereckého magistrátu.

Provozovatelem Centra aktivního života se stane městská organizace Komunitní středisko Kontakt. Organizace, pracující především se seniory, se sem přesune ze svého dnešního sídla v Palachově ulici, kde je v nájmu. V Centru bude sídlit také Bílý kruh bezpečí, tedy organizace, která se zabývá pomocí obětem kriminality. Svou libereckou pobočku tu založí i českolipský Svaz tělesně postižených.

V místnostech, kde dřív visela umělecká díla, vzniknou zasedací místnosti a klubovny, které budou využívat i další spolky. Podle Hajské půjde například o organizaci Člověk v tísni, která tu nabídne dluhové poradenství, Ekocentrum Armillaria s jeho enviromentální poradnou nebo Českou unii neslyšících, která zde bude vyučovat znakový jazyk. Zázemí zde najde také Centrum pro integraci cizinců, dva fotokluby, šachový klub, pěvecký sbor Ještěd a další.

Právě pestrost nabízených aktivit je podmínkou pro přiznání dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, o kterou bude město žádat v létě. „Odhadované náklady na projekt jsou zhruba 209 milionů korun, z čehož by měla dotace pokrýt zhruba 172 milionů korun,“ uvedla Hajská. Deset milionů pak přispěje stát, město se na přestavbě bude podílet přibližně šestadvaceti miliony.

Přestavba zabere roky

„V tuto chvíli máme vydané územní rozhodnutí, stavět by se mělo začít na začátku roku 2020,“ dodala Hajská. Život by se měl do budovy bývalé galerie vrátit nejdříve v září roku 2022.

Novorenesanční vilu postavili pro rodinu barona Johanna Liebiega mladšího, dokončená byla v roce 1872. Během rekonstrukce by se vzhled budovy měl vrátit do původního stavu, uvnitř pak vzniknou například nové výtahy nebo velký sál.

„Na místě někdejší konírny vyrostou dvě tělocvičny, nad bývalými garážemi dětský koutek, oranžerie se promění v kavárnu,“ nastínil technický specialista magistrátu Jan Lajksner.

Kromě toho projde úpravami i okolí paláce, místo dnešních živých plotů před předním vchodem vznikne zelená plocha, v zadní části se zrekonstruuje brána a areál se zpřístupní i z ulice Komenského.