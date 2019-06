Ředitelství vodních cest (ŘVC) zahájilo v úterý poklepáním na ocelové pachole náročnou modernizaci památkově chráněného zdymadla Hořín na Vltavě u Mělníka. Kameníci začali rozebírat zdivo z roku 1905, aby se vjezd do plavební komory rozšířil a nově jím propluly i moderní vysoké lodě.

Komora dostane mimo jiné nový zdvihací most, který se bude pohybovat na pístech. Za rok bude osazen původními kameny, čímž bude zachován původní vzhled stavby. „Modernizace vltavské vodní cesty z Mělníka do Prahy se dostává do své vrcholné fáze, kdy začínáme odstraňovat úzký profil dolního ohlaví na plavební komoře Hořín,“ uvedl šéf ŘVC Lubomír Fojtů.