Převod z účtu na účet za pár vteřin. České banky zavedou okamžité platby

České banky chystají zásadní zrychlení plateb z účtu na účet. Zatímco dosud se peníze při platbách mezi různými bankami připsaly na účet příjemce až následující pracovní den, nově by to mělo být do několika vteřin. Se zavedením novinky se počítá na konci roku 2018.

ČNBFoto: ČTK

Česká národní banka (ČNB) a Česká bankovní asociace (ČBA) se v závěru letošního roku dohodly na tom, že počátkem roku 2018 přistoupí k realizaci dlouho očekávaného projektu nazvaného „Okamžité platby“. Banky tak chtějí vyjít vstříc klientům, kteří potřebují zařídit rychlé poslání peněz na cizí účet. Podle expertů členských bank ČBA umožní nová služba rychlý převod peněz z účtu na účet po 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Díky tomu by měl mít příjemce převedené finanční prostředky, jejichž limit by byl čtyřista tisíc korun, k dispozici během několika vteřin od okamžiku, kdy mu je plátce poukáže. ČTĚTE TAKÉ: Zrychlíme převody peněz, plánují banky Podle ČBA již byla dohodnutá základní funkcionalita celého systému a vyřešeny jsou rovněž některé technické otázky. Zbývá však prodiskutovat například problematiku provozní stability nové funkce. Dobu realizace okamžitých plateb proto ČNB odhaduje přibližně na šest měsíců, po nichž bude následovat pečlivé testování. Se spuštěním novinky se počítá nejpozději do konce roku 2018. Její zavedení bude pro většinu českých bankovních ústavů znamenat citelnou rychlostní revoluci. Okamžitý převod peněz sice mohli čeští klienti používat již nyní, k dispozici byl však pouze u plateb uskutečněných mezi účty vedenými u stejné banky. ČTĚTE TAKÉ: Nepřišly vám dárky zaplacené online? Peníze lze získat zpět Vedle standardních plateb české banky nabízejí i zpoplatněné expresní platby, jež garantují doručení peněz do konce stejného pracovního dne. Ty je ale nutné zadat nejpozději brzy odpoledne. Okamžité platby svým klientům aktuálně umožňují banky ve Velké Británii, Dánsku, Švédsku a některé velké bankovní ústavy ve Spojených státech. V příštím roce by k jejich zavedení měla přistoupit i Evropská centrální banka.

Autor: Tereza Polaczyková