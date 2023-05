V další debatě Deníku odpovídal prezident Petr Pavel na otázky k oznámeným návrhům vládního balíčku na ozdravení veřejných financí. Oceňuje odvahu, že se současná vláda rozhodla nějaké kroky podniknout, přestože budou nepopulární.

„Je naprosto nepochybné, že nějaké změny musíme udělat, pokud nechceme nechat dojít veřejné finance do stádia státního krachu, jako se to stalo třeba v minulosti Řecku,“ poznamenal Petr Pavel. K jednotlivým návrhů vládní pětikoalice se ale blíže vyjadřoval nechtěl. „Nemám k tomu sebemenší pravomoc a nejsem ekonom, který by vládě měl něco doporučovat,“ zmínil.

Domnívá se ale, že vláda s odborníky jednotlivé návrhy konzultovala. „Bylo nutné reagovat na stále zhoršující se stav veřejných financí, zadlužování a strukturální deficit, který se nedařilo nijak omezit,“ vysvětlil prezident.

Ne všechna opatření přitom považuje za správná. „Právě teď je doba pro odbornou, ale i veřejnou, diskuzi, jestli ta opatření nakonec nemají více negativních dopadů než těch pozitivních,“ doplnil.

Na konci by podle něho měl ale zůstat nulový součet. „Všude tam, kde něco přidáme, bychom měli něco ubrat,“ upřesnil.

Celý záznam debaty s prezidentem Petrem Pavlem si můžete pustit zde. Hlava státu se vyjádřila vedle úsporného balíčku:

k vojenské spolupráci s USA

sporu ministryně Černochové se šéfem armády Řehkou

se šéfem armády Řehkou k situaci s letošními žáky devatých tříd, kteří se nedostali na střední školu

„Jen škrty ve výdajích nestačí“

Sáhnout na některé daně je podle Pavla nevyhnutelné, jen škrty ve státních výdajích při současné situaci nestačí. „Na které a v jaké míře sáhnout je ale opravdu věcí debaty mezi odborníky, vláda-opozice, vláda-tripartita. A z toho musí vyjít konkrétní výsledek,“ doplnil.

Ve zvýšené sazbě DPH 21 procent mají podle vládních návrhů být třeba i kojenecká voda, nebo tištěné noviny. Jedním z cílů vládní strategie je přitom boj s dezinformacemi, které se šíří především v online prostoru a denní tištěný tisk proti nim aktivně bojuje. Zdanění tištěného tisku by podle propočtů přineslo do rozpočtu 160 milionů korun.

Podle vydavatelů je to směšná částka za riziko, že velké části z nich hrozí krach, nebo nutnost sáhnout k úsporám a například propouštět zaměstnance. Podle prezidenta je právě taková bilance pozitiv a negativ nepřiměřená a v podobných případech by vláda měla vést debatu a možná zvolit kompromisní řešení. „Je to rozhodně věc, která si zaslouží debatu. Jsem naprosto pro, aby se o všech sporných bodech vedla debata.“

Na Hradě se bude šetřit

Šetřit se chystá dle sdělení prezidenta i prezidentská kancelář a její rozpočet bobtnat nebude. „A to i přes to, že jsme se rozhodli pracovat mnohem intenzivněji, než tomu bylo v předchozích letech,“ přislíbil.

S více činnostmi náklady kanceláře přitom nejspíš porostou, do rozpočtu by se ale i s vyšší intenzitou měla vejít.