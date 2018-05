Prezident navrhl vyvlastnění zámku v Deštné. Jeho majitelé se brání

Zchátralý zámecký areál v Deštné u Opavy. Téma, které neustále řeší lidé z obce a blízkého okolí, se v posledních dnech stalo ještě ožehavějším. Postaral se o to prezident Miloš Zeman při své návštěvě blízkých Jakartovic.

„Mám rád památky, nemám rád, když nám něco padá na hlavu. Měli bychom si vážit zámků a kostelů, ale my ne, necháváme to spadnout a to je i případ vašeho zámku. Existuje zde možnost vyvlastnění památkového objektu, o který se soukromník nestará, a to dokonce bez náhrady. Doporučuji podat žalobu na majitele. Byl bych rád, kdybyste tento pokus podnikli,“ pronesl na setkání se stovkami lidí prezident.

Každá mince má však samozřejmě dvě strany, a tak se není čemu divit, že se majitelé zámeckého areálu Karel a Jan Trlicovi začali bránit a rozhodli se vysvětlit, jak se vlastně věci mají.

„Děláme věci, na které máme síly. Již brzy například začne oprava sýpky. Máme projektovou dokumentaci,“ zmínil Karel Trlica.

„Všechno opravujeme svépomocí, pracuje se denně osm až deset hodin, někdy i sedm dní v týdnu. Kupovali jsme to kdysi jako průmyslový areál s tím, že zde budeme provozovat pilu. Byl to státní statek, nefungovalo to jako zámek s prohlídkami,“ uvedl Karel Trlica s tím, že už v sedmdesátých letech spadlo jedno křídlo zámku a od té doby chátrá.

„Měli jsme kompletní projekt na rekonstrukci zámeckého areálu. Vyvezli jsme suť, udělali jsme asanační práce, postavilo se lešení, udělala se hrubá stavba, včetně stropů a střechy.

Památkovému ústavu, který poskytl část peněz na materiál, však došly finance. Takže jsme pokračovali svépomocí,“ vysvětluje Jan Trlica.

Jak zmínili, jedno křídlo zámku je v hrubé stavbě celé hotové.

„Pak nám bohužel došly peníze. Co jsme ještě měli síly, začali jsme opravovat střed zámku. Do toho středu navíc pršelo a památkový ústav, jak jsme již řekli, nám neposkytl další finance na materiál, jak jsme byli domluveni. Máme tedy rozdělaný projekt a máme na to lidi, jen bohužel chybí peníze. V každém případě se v areálu pracuje, všechny budovy jsou opravené. To jsou věci, na které jsme ještě měli a které jsme byli schopni sami udělat,“ uzavřeli Trlicovi. Tématu se budeme dále věnovat.