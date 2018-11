Prezident Zeman jmenoval nové členy bankovní rady ČNB. Ocenil měnovou politiku

Prezident Miloš Zeman jmenoval novými členy bankovní rady České národní banky (ČNB) ekonomy Aleše Michla a Tomáše Holuba. Oba v radě nahradí viceguvernéry Mojmíra Hampla a Vladimíra Tomšíka, kterým vyprší druhé funkční období.

Vladimír Tomšík by se mohl na přání hlavy státu stát novým velvyslancem v Číně. Prezident zároveň jmenoval stávající členy rady Marka Moru a Tomáše Nidetzkého viceguvernéry ČNB. Dalšími členy bankovní rady jsou v současnosti guvernér Jiří Rusnok a členové rady Vojtěch Benda a Oldřich Dědek.

Spokojenost s měnovou politikou

Při jmenování nových členů vyjádřil prezident Miloš Zeman spokojenost s měnovou politikou ČNB. Ocenil postupné zvyšování úrokových sazeb i snahu ČNB o omezení dostupnosti hypoték, které podle něj může působit jako prevence před tím, aby v Česku nastala hypoteční krize podobně jako před deseti lety v USA.

Ocenil také, že centrální banka opustila režim devizových intervencí. „Po nevydařené epizodě s devizovou intervencí jsem rád, že se měna vrátila na tržní hodnoty, a jak jste si zajisté všimli, i nadále pokračuje ekonomický růst a nízká nezaměstnanost a dvouprocentní inflace,“ řekl Zeman.

Pokud by nastalo hospodářské zpomalení, byl by to podle něj důsledek začínající obchodní války mezi USA a Čínou.

Jedenačtyřicetiletý investiční stratég Aleš Michl zastával před jmenováním do bankovní rady ČNB post spoluzakladatele investiční společnosti Robot Asset Management SICAV a byl také externím ekonomickým poradcem premiéra Andreje Babiše (ANO).

Čtyřiačtyřicetiletý Tomáš Holub působí v České národní bance 18 let a do bankovní rady přichází z pozice ředitele měnové sekce. Patří ke stoupencům měnových intervencí, které ČNB prováděla od listopadu 2013 do dubna 2017 s cílem oslabit korunu kvůli hrozící deflaci.

Rada se poprvé sejde v prosinci

"Jmenování Tomáše Holuba je pro mě přirozeným a logickým vyústěním jeho dlouholeté vysoce odborné i manažerské práce pro centrální banku. Od Aleše Michla očekávám, že do bankovní rady vnese nový úhel pohledu a díky svému talentu oslovovat širokou veřejnost přispěje k širšímu pochopení toho, co Česká národní banka dělá a proč," řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

„Marek Mora a Tomáš Nidetzký ve funkcích viceguvernérů nesporně zajistí silné vedení centrální banky, protože oba jak ve svých minulých působištích, tak při výkonu svých současných mandátů prokázali své odborné i manažerské schopnosti,“ dodal Rusnok.

Bankovní rada se ve svém novém složení sejde poprvé na řádném jednání 5. prosince. První měnověpolitické jednání, kterého se zúčastní noví členové, se uskuteční 20. prosince.

K čemu bankovní rada slouží?

Nejvyšší orgán České národní banky má sedm členů volených na dobu šesti let, přičemž každý člen může být jmenován pouze na dvě funkční období. Jejím úkolem je určování měnové politiky země a rozhodování o zásadních měnově politických opatřeních. Rozhoduje například o výši úrokových sazeb, které určují ceny úvěrů. Zároveň je zodpovědná za dozor nad finančním trhem.



Aktuální složení bankovní rady:

* guvernér ČNB: Jiří Rusnok

* viceguvernér ČNB: Mojmír Hampl

* viceguvernér ČNB: Vladimír Tomšík

* člen bankovní rady ČNB: Vojtěch Benda

* člen bankovní rady ČNB: Oldřich Dědek

* člen bankovní rady ČNB: Marek Mora

* člen bankovní rady ČNB: Tomáš Nidetzký