„Jde o takovou hlavní špičku zájmu poctivců, kteří chtějí mít svá auta na zimních už na začátku listopadu. Druhá vlna přichází, jakmile začne mrznout nebo sněžit,“ přibližuje situaci vedoucí autoservisu v Kyjově Libor Mikulčík s tím, že ceny oproti loňskému roku neměnili.

Podobná je situace i v dalších dvou větších městech okresu, tedy ve Veselí nad Moravou i Hodoníně. „Právě si zapisuju rezervaci pro zákazníka na příští pondělí,“ sděluje Jaroslav Prokop.

A další vývoj? „Se současným počasí bude nástup dalších klientů pozvolný do konce listopadu. Pokud se výrazně ochladí, tak se dá očekávat ještě zhruba větší týdenní vlna zájemců o přezutí,“ vedoucí jednoho z veselských pneuservisů Roland Rusňák.

Mezi těmi, kdo přechází na zimní pneumatiky včas, podle něj převládají firmy. „Naopak často ti, co jezdí jen kratší trasy v okolí, tak čekají s přezutím až na první mrazy,“ nastínil zkušenosti Rusňák.

Na mrazy chce ještě své auto připravit například Miroslav Vaculík z Vřesovic. „Mám naplánované přezutí tento týden. Zatím u nás bylo poměrně pěkně, takže jsem nemusel s přezouváním spěchat,“ svěřil se Vaculík.

Podle jihomoravského koordinátora BESIPu Pavla Čížka, by motoristé měli brát do úvahu především to, kolik kilometrů a kam najezdí. „Složení směsi pneumatik je zimu jiné. Pneumatiky, které jsou vyráběné jako zimní do chladného počasí, jsou optimální pro brzdění v teplotách plus, mínus pěti stupňů. Naopak na letních v zimě hrozí, že brzdná dráha může být o několik metrů delší a zvyšuje se tak nebezpeční nehody,“ upozornil koordinátor.

Od listopadu do března

Zákonná povinnost jezdit na zimních pneumatikách platí na silnicích od začátku listopadu do konce března. „To za předpokladu, že je na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy. Platí to také v případě, kdy lze vzhledem k povětrnostním podmínkám tyto klimatické jevy během jízdy předpokládat,“ upozornila policejní mluvčí Petra Ledabylová. Za porušení povinnosti použít za stanovených podmínek zimní pneumatiky mohou policisté řidiči uložit na místě až dvoutisícovou pokutu.

Aktuální počasí pak nemá na tuto povinnost vliv tam, kde je umístěna dopravní značka „Zimní výbava“. „Ta celoročně, pokud není dodatkovou tabulkou uvedeno jiné období, přikazuje řidičům pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik za všech klimatických podmínek,“ doplnila Ledabylová.

Zároveň doplnila, že by řidiči neměli, předtím než vyjedou, zapomínat ani na důkladné očištění skel a zpětných zrcátek. To potvrdil i Čížek s tím, že samotné zimní jízdě by měla předcházet důkladná kontrola a to včetně dostatečného množství pohonných hmot v nádrži.