Při prodeji cigaret porušuje zákon každý druhý, zjistila Česká obchodní inspekce

Číšníci a servírky Číšník/servírka. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Pozice:číšník/servítka, Náplň práce:, obsluha v hotelové restauraci, firemní akce, individuální hosté. Dvousměnný provoz od 6:00, práce též o víkendech., Nástup od 1.8.2018. Mzda: 17 000,- až 20 000,- Kč, Zaměstnanecké výhody: přechodné ubytování zdarma, Kontakt:Cibulková Jiřina, tel.: 724 351 721od 8:00 do 16:00 hod., e-mail: obchod@equitana.cz, Místo výkonu práce:RUBILIS, s.r.o., Equitana Hotel Resort, Martinice č.p. 1, Březnice. Pracoviště: Rubilis, s.r.o., 262 72 Březnice. Informace: Jiřina Cibulková, +420 724 351 721.

Doprava a logistika - Řidič kontejnerového vozu Praha, C 27 000 Kč

Řidič C, Praha Naše firma ADBA, s. r. o. se zabývá kontejnerovou přepravou v Praze a výkopovými pracemi za pomoci bagrů. Do kolektivu naší firmy hledáme nového zaměstnance na pozici řidiče náklad. autmobilu sk. C. Náplň práce: jízdy po Praze s kontejnerovým vozem pokládky kontejneru, dovoz materiálů... základní péče o vozidlo.