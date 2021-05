Finanční uzavření znamená, že všechny úvěry jsou smluvně zajištěné a koncesionář může čerpat peníze na stavbu. A začít stavět. Výstavba 32 nových kilometrů dálnice D4 potrvá tři roky a osm měsíců, otevírat by se mělo v prosinci 2024.

Peníze poskytne skupina deseti institucí, mezi kterými je například ČSOB, UniCredit, DZ Bank či Société Générale. Třeba ČSOB poskytne 5 miliard a povede také všechny účty spojené se stavbou.

Zajímavý vývoj přitom prodělala cena, jinak též platba za dostupnost, kterou bude platit stát. Vítězné sdružení DIVia šlo do tendru s cenou 16,55 miliardy, což je takzvaná čistá současná hodnota zaplacených peněz. V nominální hodnotě to znamenalo, že stát soukromému partnerovi pošle do roku 2049 31,95 miliardy korun.

Na cenu měla vliv mezibankovní sazba

Finanční uzavření ale počítá s čistou hodnotou peněz ve výši 17,83 miliardy korun, což v nominálním vyjádření za celé období trvání smlouvy činí 34,61 miliardy. Koncesionář za to postaví 32 nových kilometrů dálnice a následně se o ně bude 24 let a čtyři měsíce starat, a to včetně dalších 16 dnes už hotových kilometrů.

Ministerstvo dopravy zdůvodňuje zvýšení ceny o téměř 1,3 miliardy v čisté současné hodnotě (nominálně téměř o 2,7 miliardy) mezibankovní sazbou, za kterou se v daný okamžik prodává zajištění úrokové sazby. V případě D4 jde o produkt, který fixuje úrokovou marži na celou dobu trvání koncesionářské smlouvy.

Právě nárůst této sazby, jinak řečeno ceny, za kterou jsou banky ochotny na stavbu poskytnou finance, od loňského 4. srpna (před podáním nabídek) do finančního uzavření je podle ministerstva dopravy jediným důvodem změny ceny. „Změna neznamená zvýšení výnosů koncesionáře ani věřitelů,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Obtížně předvídatelný vývoj

Podle něj lze vývoj mezibankovní sazby jen velmi obtížně předvídat. „Riziko vývoje mezi základním datem a finančním uzavřením jsme vzali na sebe v zadávacích podmínkách. To má jednoduchý důvod – nesení tohoto rizika účastníky zadávacího řízení by znamenalo výrazně vyšší cenu financování,“ doplnil Jemelka. Rozdíl oproti předpokladu tak připadne na úrocích bankovním institucím.

Protože se s projektem docela otálelo, narostla původně plánovaná cena ještě výrazněji. Před pěti lety studie poradenské společnosti PwC počítala dokonce s cenou 9,2 miliardy. Nárůst vysvětlilo ministerstvo dopravy mimo jiné výraznou proměnou projektu za posledních pět let.

Vadou na kráse prvního dálničního PPP projektu v tuzemsku jsou dvě chybějící pravomocná stavební povolení. Právní moci zatím nenabyla u úseků D4 Mirotice, rozšíření a D4 Čimelice – Mirotice. Termín pro předání všech stavebních povolení koncesionáři je smluvně stanoven na 30. června. Ministerstvo věří, že se vše stihne. Zmíněných 32 chybějících kilometrů D4 je rozdělených na pět úseků: Háje – Milín, Milín – Lety, Lety – Čimelice, Čimelice – Mirotice, Mirotice rozšíření.