Přichází plné a silné pivo. Nová vyhláška mění názvosloví zlatavého moku

Ministerstvo zemědělství usoudilo, že jedním slovem „ležák“ není možné odlišit všechny jedenáctky a dvanáctky, které se pod ním skrývají. Vydalo proto vyhlášku, která názvosloví piv mění. Speciální piva by tak nově měli spotřebitelé hledat pod označením „silná“.

Změny v názvosloví piva přináší nová vyhláška o požadavcích pro nápoje, kvasný ocet a droždí. Nově vyděluje z ležáků kategorii plných piv jako nápojů svrchně kvašených se stupňovitostí 11 až 12. Vedle toho mění také definice ovocných a zeleninových šťáv a upřesňuje označování medoviny.

„Je důležité, aby zákazník věděl, co přesně je mu pokládáno na stůl či co si dává do nákupního košíku“, zdůvodnil novinky ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Vyhláška s účinností od prosince označuje dosavadní „pivo se sníženým obsahem alkoholu“ jednoduše jako „nízkoalkoholické pivo“. Kategorie nealkoholických piv (do půl procenta etanolu), stolních piv (stupňovitost do šesti) i výčepních piv (stupňovitost sedm až deset) ponechala beze změn.

Pořádek do pivních stylů

Ministerstvo také zavádí označování takzvaných pivních stylů. Jde o moderní piva typu Ale, IPA a další v různých variantách. Kromě samotných piv vyhláška nově umožní prodávat takzvaný atypický pivní nápoj, který se však v zemi prodává pouze okrajově. Jde o mok, který nesplňuje požadavky na pivo, ale je vyrobený na bázi piva s upraveným podílem sladu nebo způsobem kvašení.

K úpravám došlo také u nealkoholických nápojů. Ovocné a zeleninové šťávy vyhláška rozděluje na přírodní a čerstvé. Čerstvé šťávy výrobci nesmějí nijak tepelně či chemicky upravovat ani do nich přidávat další složky s výjimkou bylin a semen rostlin. Přírodní šťáva pak může být zpracována pouze takzvanými šetrnými metodami.

Medové víno, nebo dezertní medovina?

Nová legislativa zasáhla i medovinu. Tu budou moci producenti za splnění podmínek označit i jako medové víno. Pokud ji však dochutí cukrem, lihem nebo vínem, budou ji muset označit přídomkem „dezertní“.

Ministerstvo počítá s tím, že nová pravidla budou do praxe zaváděna postupně. Výrobci budou mít celý rok na to, aby své etikety přizpůsobili. A nápoje vyrobené do konce listopadu ještě se starými označeními se budou smět prodávat i po tomto datu.