"Vláda schválí navýšení přídavků 14. prosince, což je v pondělí. Schválí tu verzi, která byla dohodnuta panem premiérem (Andrejem Babišem z ANO) a panem předsedou (sociálních demokratů Janem Hamáčkem) jako kompromisní, to znamená trojnásobek životního minima plus valorizace přídavku o 26 procent," uvedla Maláčová.

Přídavky nyní pobírají rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Peníze od státu tak má asi 240 tisíc dětí. Po posunutí příjmové hranice na trojnásobek minima by jich bylo asi o 100 tisíc víc. Na přídavky se nyní ročně vydá kolem 2,3 miliardy korun. Navýšení o 26 procent a rozšíření okruhu domácností by stálo 1,7 miliardy navíc.

Přídavky nyní činí pro děti do šesti let 500 korun, pro děti od šesti do 15 let 610 korun a pro studenty od 15 do 26 let 700 korun. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, je dávka o 300 korun vyšší. Podle návrhu by se nově mělo podle věku dítěte poskytovat 630, 770 a 880 korun. V rodinách s pracujícím rodičem by to pak zas bylo o 300 korun víc, tedy 930, 1070 a 1180 korun.

Pomoc rodinám v koronavirové krizi

Zvýšení přídavků doporučovali někteří odborníci jako pomoc rodinám s nižším příjmem v koronavirové krizi. Členové vlády záměr zmínili poprvé v červnu. V září při vyjednávání o rozpočtu Maláčová požadovala na přídavky o 4,5 miliardy víc. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tehdy řekla, že není možné částku zahrnout do rozpočtových výdajů, protože novela ještě neplatí. O sumě byla ale ochotná jednat. Maláčová návrh zákona předložila v polovině října, chtěla ho projednat zrychleně.

Norma původně obsahovala tři verze příjmové hranice. Vedle trojnásobku minima to byl také 3,4 či 3,6násobek. Znamenalo by to, že by na dávku dosáhlo o 250 tisíc či 350 tisíc dětí víc. Navíc by tak bylo potřeba 3,6 či 4,9 miliardy korun. To Schillerová odmítla. Prosazovala, aby okruh rodin zůstal stejný a dávku dál dostávaly domácnosti s příjmem do 2,7násobku minima.

O přídavcích pak společně jednali Babiš s Hamáčkem. Dohodli se na trojnásobku minima. Maláčová avizovala už před dvěma týdny, že vláda na svém dalším zasedání zvýšení přídavků schválí. Po jednání kabinetu pak zklamaně ohlásila, že se tak nestalo.

"Od ledna už zvýšení přídavků nebude možné. Pokud to vláda schválí 14. prosince, tak logicky to není možné stihnout. Já jsem tu ambici měla. Bude to platit od 1. dubna," řekla ministryně. Zákon o zvýšení přídavků musí po vládě ale přijmout také Parlament a podepsat prezident.