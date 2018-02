Přijdou Facebook a Google o velkého inzerenta? Unilever chce stáhnout reklamy

Potravinářský a drogistický gigant Unilever pohrozil firmám Google a Facebook, že z jejich platforem stáhne inzerci. Nelíbí se mu totiž, že technologické společnosti příliš nebojují proti extremistickému a nelegálnímu obsahu. Informoval o tom server BBC.

Podle Unileveru, který je po P&G druhým největším inzerentem na světě, je důvěra spotřebitelů v sociální média stále nižší. "Nemůžeme působit v prostředí, kde naši spotřebitelé nedůvěřují tomu, co vidí na internetu," řekl Keith Weed, marketingový ředitel společnosti.

Podle něj je ve vlastním zájmu těchto technologických firem, aby začaly jednat dříve, než „inzerenti přestanou inzerovat“. „Společnosti nemohou nadále podporovat internetový reklamní průmysl, kde se objevuje extremistický materiál, falešné zprávy, zneužívání dětí, politická manipulace, rasismus nebo sexismus,“ dodal Weed.

Unilever se totiž zavázal, že bude investovat výhradně do platforem, které pozitivně přispívají společnosti. Kromě toho hodlá bojovat proti „genderovým stereotypům“ v reklamách a spolupracovat pouze se společnostmi, které vytvářejí „odpovědnou digitální infrastrukturu“.

Během minulého roku se totiž Facebook, Google, Twitter a YouTube staly terčem ostré kritiky jak ze strany zákonodárců a značek, tak i samotných uživatelů.

Facebook a Twitter byly totiž zneužity jako nástroj ruské propagandy během amerických prezidentských voleb. Poté se Facebook nedokázal vypořádat s návalem xenofobních komentářů v rámci své platformy v Německu a celou situaci řešila sama kancléřka Angela Merkelová.

S problémy se potýkal také Google, kterému se ve vyhledávání zobrazoval nevhodný obsah. Ovšem nejvíce trablů loni zaznamenal Youtube, který v březnu začaly opouštět známé značky jako PepsiCo, Johnson & Johnson nebo Nestlé. Těm se nelíbilo zobrazování reklam u antisemitistických, rasistických nebo jinak nevhodných videí.

V prosinci pak Evropská komise uvedla, že zvažuje zavedení legislativy, pokud si tyto společnosti neporadí s problémy samy. Také na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, které proběhlo minulý měsíc, se řešily sociální sítě. Britská premiérka Theresa Mayová například vyzvala některé významné společnosti k vyvíjení většího tlaku na tyto technologické firmy.

Podle údajů agentury eMarketer za rok 2017 získal Google z reklam 4,4 miliardy liber (126 miliard korun). Facebook pak na inzerci vydělal 1,1 miliardy liber (31 miliard korun). Podle expertů na digitální média by se však k Unileveru museli přidat i další inzerenti, aby to společnosti přimělo ke změně chování. "V inzertním ekosystému se pohybuje tolik objektů, že pokud by to měl Facebook nebo Google více pocítit, muselo by zakročit několikanásobně více firem než nyní,“ uvedl Sam Barker, senior analytik společnosti Juniper Research.

Na obranu technologických gigantů je však nutno dodat, že se snaží problémy řešit a podnikají různé kroky vedoucí k odstranění falešných účtů, nenávistného obsahu a jakéhokoliv škodlivého materiálu. Podle některých analytiků je však jejich reakce pomalá. „Ano, teď se těmito problémy zabývají, ale to se mělo dít mnohem dříve. Jejich snaha je v tuto chvíli bohužel stále nedostatečná,“ uvedla Karin von Abramsová, analytička agentury eMarketer.