Ze specialistů pomocníci. V příjmové chudobě žije třetina ukrajinských uprchlíků

Sociologický ústav Akademie věd a výzkumná organizace PAQ Research zkoumaly, jaké je současné ekonomické postavení Ukrajinců, kteří do Česka utekli před ruskou agresí. Zjistili, že v příjmové chudobě žije přes 35 procent uprchlíků oproti necelým deseti procentům Čechů. Před propadem do totální chudoby je chrání zejména humanitární dávka, kterou pobírá zhruba 80 procent z nich, a bydlení poskytnuté zdarma. Alespoň částečnou podporu v bydlení má 65 procent uprchlíků. Bez této pomoci by chudobou trpělo přes 80 procent uprchlíků.

Tyto Ukrajinky našly práci už čtvrtý den | Foto: Deník/Hana Zeus