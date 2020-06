V poměru cena stavby versus dopravní přínos vychází výsledek na větší tunel negativně. Takový plán tudíž nejspíše v létě ani neprojde přes centrální schvalovací komisi na ministerstvu dopravy. ŘSD coby správce silnice chce teď pro svůj záměr drahého dvoutubusového tunelu získat na svou stranu podporu vlády, na kterou se hodlá v dalších dnech obrátit a předložit jí své argumenty.

„Budovat pouze dvoupruhový tunel, který by ekonomicky vyšel lépe, podle nás nemá smysl. S ohledem na čtyřpruhové uspořádání tahu Teplice – Most prosazujeme i v tunelu čtyřpruhovou variantu. Zohlednit je třeba také bezpečnostní hledisko provozování zatíženého obousměrného tunelu oproti dvěma jednosměrným, stejně jako vedení dopravy během uzavírek, kdy mohu v případě dvou tunelových trub používat alespoň jednu,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V tomto duchu také minulý týden informoval na koordinační schůzce hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka. Právě pro něj je řešení dopravy v Bílině blízkým prostředím, protože ve městě pod Bořněm bydlí.

„Řešení přetížené dopravy hledáme v Bílině už desítky let. Město bohužel nelze nijak přijatelně objet, takže se hledá nové přímé protnutí pro tranzit,“ podotkl Bubeníček. „Dříve uvažované vedení silnice po estakádě nad řekou bylo příliš nákladné a navíc se setkalo s odporem místních,“ dodal hejtman a bývalý starosta Bíliny. Proto se přišlo s tunelem.

Koordinační schůzky ŘSD a vedení kraje se zúčastnilo také stávající vedení Bíliny. „Budeme se snažit udělat maximum pro to, aby centrální komise projekt podpořila. Její zasedání je naplánováno na červenec,“ sdělila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Dočkají se řidiči zlepšení průjezdu?

Řidiči by se ale určitého zlepšení průjezdu Bílinou měli dočkat už letos. U kruhové křižovatky na výjezdu z města na Most vznikne urychlovací bypass. „Pokud nedojde na straně ŘSD ke zdržení v zadávacím řízení, bude to už letos. Jinak by se realizace musela přesunout na jaro příštího roku,“ upozornila Schwarz Bařtipánová.

Bílina je z pohledu dopravy po silnici I/13 mezi Teplicemi a Mostem výrazným problémem. Stávající silnice tam vede dvoupruhově průtahem města, navíc s několika kruhovými objezdy. Silnice mezi Mostem a Teplicemi je však čtyřpruhová. V Bílině proto dochází k nahromadění dopravy z obou směrů a tvoří se dlouhé kolony popojíždějících aut, z nichž je velká část nákladních.

Aktuální řešení počítá s vybudováním téměř 1400 metrů dlouhého tunelu pod městem, od vlakového nádraží po fotbalové hřiště u Kyselky.