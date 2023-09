Zavedením přímých letů z Prahy i Brna skokově přibylo dovolených v zahraničí. Kvůli inflaci se přitom stírají rozdíly mezi cenou dovolené v zahraničí a tuzemské.

Rajská pláž v Thajsku. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Stanislav Šulc

Češi mají exotiku na dosah víc než kdykoli v minulosti. V zimě častěji dávají přednost odpočinku u moře pod palmami před tradičními horami.

Cestovní kanceláře od léta zaznamenávají rekordní zájem o zájezdy o Vánocích, na Silvestra nebo o jarních prázdninách do vzdálených zemí jako Dominikánská republika, Zanzibar nebo Thajsko. Oproti loňsku tam chce zamířit dvakrát více turistů.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže je hlavním důvodem mnohem jednodušší letecké spojení než dříve. „Ještě před covidem do exotiky vlastně nesměřoval žádný přímý let velkým letadlem z Česka bez mezipřistání,“ uvedl Papež. Nyní jich již létá celá řada.

A další ještě létat budou. Od prosince přibude přímé spojení na Srí Lanku a na thajský ostrov Phuket, v lednu příštího roku také do Keni. Tahounem exotických dovolených je Čedok. „Ukázali jsme na trhu, že dálkové letadlo je komfortní, šetří čas a zvedá kvalitu cestování,“ prohlásil ředitel charterových zájezdů Čedoku Miroslav Kubáč. Do Thajska se bude létat z letiště v Brně, pro něž to bude v oblasti dálkových letů historická premiéra.

Pozadu ale nezůstávají ani společnost Fischer a Exim Tours. Od druhé poloviny října spustí přímé lety z Prahy na Kubu, do Vietnamu a Dominikánské republiky. „Zájezd do některé z těchto destinací si už koupily tisíce klientů,“ pochvaluje si mluvčí Exim Tours Petr Kostka.

Výhoda charterových letů podle něj tkví v tom, že ceny takových zájezdů nejsou o mnoho vyšší, než individuální cestovatele stojí samotná letenka. Týden se stravou all inclusive v pětihvězdičkovém hotelu se tak ve Vietnamu, Dominikánské republice i na Kubě dá pořídit v ceně zhruba kolem 30 tisíc.

Vzhledem k rostoucí konkurenci na dálkových leteckých trasách klesly podle šéfa portálu Letuška.cz Josefa Trejbala asi o desetinu ceny letenek. „Cestující již na letošní podzim nakoupili do vzdálených míst o 30 procent více letenek než loni,“ podotkl Trejbal. Zájem z exotiky podle něj měli kromě již zmíněných cílů také o Indii nebo Bali.

Přibývající charterové lety umožní každý týden napřímo létat za exotikou více než dvěma tisícovkám Čechů. Asi tisíc dalších může navíc, tak jako dosud s přesedáním, využít běžné linkové lety. „Znamená to oproti dosavadnímu stavu zhruba padesátiprocentní nárůst,“ uvedl Papež.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka roste zájem Čechů o exotické dovolené také proto, že se vzhledem k vysoké inflaci stírá rozdíl v cenách oproti té domácí. „Ceny ubytování a stravování šly i v Česku hodně nahoru,“ připomněl Novák.

Kdo má dost peněz, toho vlastně dovolená na druhém konci světa nestojí o mnoho více než tuzemská. „A kdo je nemá, pro toho jsou moc drahé třeba i Jizerské hory,“ dodal.

Dálkové lety bez přesedání



S Čedokem



Z Prahy:

- Colombo (Srí Lanka)

- Krabi (Thajsko)

- Mombasa (Keňa)

- Maskat (Omán)

- Nosy Be (Madagaskar)

- Punta Cana (Dominikánská republika)

- Zanzibar (Tanzanie)



Z Brna:

Phuket (Thajsko)



S Fischer/Exim Tours



Z Prahy:

Phu Quoc (Vietnam)

Punta Cana (Dominikánská republika)

Santa Clara (Kuba)



Zdroj: Cestovní kanceláře Čedok, Fischer