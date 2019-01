Nekonečný příběh o tom, kdy se začne stavět další část Pražského úseku mezi dálnicemi D1 a D11, pokročil. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) slíbil představitelům Prahy po včerejší schůzce, že stát se pokusí urychlit přípravu tím, že už začne vykupovat pozemky.

„Pokud začneme už teď vykupovat pozemky a ukážeme, že to myslíme opravdu vážně, mohl by začít proces územního rozhodnutí. Podmínili jsme to ještě podpisem memoranda, ve kterém bude řečeno, co bude s pozemky, které budou vykoupeny nad rámec potřeby samotné stavby. Ty by převzala Praha,“ uvedl Ťok po schůzce na Twitteru.

PÁSY ZELENĚ PROTI HLUKU

Stát má podle Ťoka kupovat větší díl pozemků pro takzvaná ochranná pásma budoucí komunikace. Magistrát by měl koupit pozemky dál od chystané dálnice, kde vzniknou pásy zeleně. Ty by pak ochránily obyvatele od hluku. „Stavba bude mít mimo jiné ještě širší ochranná pásma, než nařizuje zákon, abychom minimalizovali její dopad na život Pražanů v okolí,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Vykupovat pozemky ještě před získáním územního rozhodnutí není zvykem, mělo by to ale stavbu urychlit. Už minulý týden se Scheinherr sešel se všemi starosty dotčených městských částí a požádal je o pomoc při výkupech.

Úsek 511 mezi Běchovicemi a D1 se má stavět už několik let, stále ale nemá patřičná po-volení a je na začátku přípravy.

POMŮŽE SPOŘILOVU

„Uleví lidem v oblasti Spořilova, kde se dnes auta místo chybějící části okruhu valí Jižní a Štěrboholskou spojkou a ulice Spořilovská a Kutnohorská jsou zahlceny. Na novém úseku budou dva mosty, dva tunely a jeden ekodukt, zbytek povede většinou v zářezu,“ dodal Scheinherr.

Plánovaný úsek měří zhruba 12 kilometrů, jde o jednu z nejvíce chybějících dopravních staveb v Česku.