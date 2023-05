Předčasný důchod je v Česku dlouhodobě obrovský „hit“, pobírá jej více než čtvrtina všech starobních důchodců. Mají sice trvale krácené penze, na odpočinku však tráví až o pět let déle než řádní penzisté. S tím však bude od letošního září konec.

Vláda hodlá kvůli úsporám v důchodovém systému výrazně zpřísnit podmínky. Zatímco dnes je možné odejít do předčasného důchodu už pět let před dosažením důchodového věku, v budoucnu to půjde jen tři roky předem. | Foto: Profimedia

Vláda hodlá kvůli úsporám v důchodovém systému výrazně zpřísnit podmínky. Zatímco dnes je možné odejít do předčasného důchodu už pět let před dosažením důchodového věku, v budoucnu to půjde jen tři roky předem. Prodlouží se také nutná doba pojištění. Zatímco nyní mohou jít do důchodu lidé, kteří odpracovali 35 let, nově budou muset splnit podmínku 40 let pojištění.

Kromě toho se lidem v předčasném důchodu budou penze krátit více než dosud. Za každých 90 dní před dosažením řádného důchodového věku se jim koeficient krácení důchodu zvýší z nynějších 0,9 procenta osobního vyměřovacího základu na 1,5 procenta, od 5. období krácení to bude z 1,2 procenta základu na 1,5 procenta základu.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) to nešlo jinak. „Předčasné důchody by neměly být standardním nástrojem pro opuštění trhu práce,“ konstatoval ministr při nedávném představení penzijní reformy. Opatření by mělo začít platit od letošního září.

Mají k tomu důvod?

Plány kabinetu ale mají své kritiky. „Cesta k tomu, jak ušetřit, to samozřejmě je. Je ale otázka, zda právě tohle je situace, kdy se má na lidech šetřit,“ reagoval místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Podle něj není rozumné bránit dřívějším odchodům do důchodu v situaci, kdy pracovník přijde o schopnost uplatnit se na trhu práce. „Ty případy jsou poměrně časté,“ podotkl.

Před rychlým zpřísněním podmínek pro předčasný důchod varuje rovněž ombudsman Stanislav Křeček. „K odchodu do předčasného důchodu má mnoho žadatelů vážný důvod,“ uvedl Křeček ve svém stanovisku k vládnímu návrhu. Často se podle něj jedná o špatný zdravotní stav žadatelů nebo tito lidé chtějí pečovat o staré rodiče či pomáhat svým dětem s péčí o vnoučata. Takoví předčasní důchodci tak podle Křečka vlastně suplují nedostatečné kapacity jeslí a mateřských škol.

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň by místo zpřísnění pravidel pro předčasný důchod spíš lidi výrazně motivoval, aby do důchodu naopak dobrovolně odcházeli až později. „Spousta lidí je i v 65 letech stále na vrcholu sil a ekonomika jejich odchodem do důchodu zbytečně přichází o ty nejschopnější, kteří jí mohou dále pomáhat zvyšovat produktivitu,“ konstatoval Bartoň.

Připomněl dlouhodobý nedostatek pracovníků na trhu práce. „Tradiční argumenty, že staří berou práci mladým, jsou v Česku ještě nesmyslnější než v jiných zemích,“ prohlásil.

Omezení možnosti odejít do předčasného důchodu se nelíbí ani odborníkovi na důchody z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Martinu Holubovi. A hlavně by se podle něj neměly lidem, kteří se na důchod připravovali dlouhodobě předem, měnit podmínky až na poslední chvíli. „Já osobně jsem pro zachování možnosti odchodu do předčasného starobního důchodu až o pět let před dosažením důchodového věku,“ uvedl Holub.

Ministr Jurečka některé výtky chápe. Podle svých slov se tak ministerstvo bude snažit vyjít vstříc hlavně náročným profesím. „Zaměstnanci, především ti těžce manuálně pracující, kteří odpracovali 45 let, budou mít možnost odejít do předčasného důchodu za výhodnějších podmínek,“ slíbil ministr. O které profese půjde, ministerstvo práce teprve zveřejní, debatuje o tom s resortem zdravotnictví.

Výjimečný rok

Rekordní zájem o přiznání předčasného důchodu lidé projevili koncem loňského roku. Zatímco v předchozích letech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenávala ročně asi 30 tisíc žádostí, loni si o něj požádalo dokonce 120 tisíc lidí. Vyplatilo se jim to kvůli vysoké inflaci, a tedy výrazné valorizaci důchodů.

Ten, komu úřady žádost schválily, bude mít často nastálo vyšší penzi, než kdyby pracoval až do okamžiku dovršení svého řádného důchodového věku. „To byla ale výjimečná situace,“ poznamenal Samek. „Snad už se nebude opakovat, protože předpokládáme, že klesne vysoká inflace, a tedy i valorizace,“ dodal.

Podle důchodové statistiky ČSSZ stoupl počet lidí v předčasném důchodu za pět let o více než 65 tisíc na nynějších 687 495. V předčasném důchodu je tak více než čtvrtina všech starobních důchodců, ČSSZ jich v březnu registrovala celkem téměř 2,36 milionu.