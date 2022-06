Pro schválení předlohy hlasovalo 49 z 52 přítomných senátorů. Proti nebyl nikdo. Vládní novelu později odpoledne podepsal také prezident Miloš Zeman, informoval Hrad. Předloha ještě musí vyjít ve sbírce zákonů. Zeman ji stvrdil ve stejný den, jako ji schválil Senát.

Části zaměstnanců ve veřejném sektoru chce vláda od září přidat deset procent

„Řešíme opravdu klíčovou situaci, jak zjednodušit, zflexibilnit agendu příspěvku na bydlení," řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) senátorům. Připomněl, že se mluvilo o byrokratickém systému s velkým množství originálních nebo ověřených příloh. „Zhruba 140 tisíc lidí nebude muset jít teď v červenci znovu podávat žádosti. Budou dokladovat jen skutečné náklady na bydlení," poznamenal ministr.

Potřeba je i osvěta

Nezařazený senátor Pavel Fischer upozornil na to, že je potřeba připravit se zejména na šok u zdražení energií, kdy počet potřebných poroste. Mnoho lidí o žádnou dávku nežádalo a mohli by mít pocit nepatřičnosti a trapnosti, poznamenal. „Požádat o dávku není ostuda, zejména v případě, že žijeme v tak mimořádné době," zdůraznil senátor. Stejně jako senátorka Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 mluvil o potřebě osvěty a poradenství v tom, na jakou podporu státu mohou mít lidé nárok. Chalánková také doufá v systémové kroky státu k řešení cen energií, zejména elektřiny.

Příspěvek na bydlení se počítá z normativních nákladů, které na každý rok vždy od ledna stanovuje vláda podle předchozího vývoje cen energií, nájmů a dalších nákladů. Podle novely by mohla započítat také v následujících letech i odhadovaný růst pro další rok. Doklady k dávce by lidé mohli předkládat i v kopiích bez ověření. Úřad práce by si v případě pochyb ale mohl vyžádat originály.

Topná sezona v Česku podraží i čtyřnásobně. Bytová družstva se obávají dluhů

Běžné kopie by lidé mohli podle návrhu dokládat i k žádostem o dávku mimořádné okamžité pomoci, která patří mezi podpory v hmotné nouzi. Dostat ji mohou lidé bez příjmu a majetku, kteří nezvládnou situaci řešit sami. Jednorázovou podporu ve výši až 15násobku životního minima mohou získat oběti tornáda, povodní, požárů či havárií. Nyní je to 63 750 korun. Nově by ji mohli pobírat i lidé, jimž by kvůli nedostatku peněz hrozila ztráta bydlení nebo by zůstali bez základních potřeb. Celková částka v jednom roce podle novely nepřekročí dvacetinásobek životního minima, teď tedy 85 tisíc korun.

U jednorázové dávky by se také posuzoval příjem žadatele a jeho blízkých nejen za daný měsíc, ale i za předchozí tři měsíce. Opatření má podle ministerstva práce zabránit spekulování, kdy lidé před podáním žádosti kvůli získání podpory vybírali peníze z účtů. Penzistům by se při hodnocení nároku do příjmu neměl zahrnovat celý důchod, ale 70 procent. Dávku si lidé budou moci vyřídit v místě, kde skutečně bydlí.