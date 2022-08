Dávka je určena na všechny děti s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku, kterým nebylo letos k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce tohoto roku teprve narodí. Získat ji mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti příspěvek dostávají automaticky a ostatní o něj musí požádat buď on-line na webu ministerstva , nebo osobně přes tzv. Czech Pointy. Celkem bylo podle dnešních informací Jurečky podáno už přes 132 tisíc žádostí, z toho přes on-line aplikaci asi 117 tisíc a na Czech Pointech přes 15 tisíc.

PŘEHLEDNĚ: Jak si požádat o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě

Ministerstvo webovou aplikaci pro podávání žádostí zprovoznilo zkušebně o víkendu, kdy dorazilo přes 20 tisíc žádostí. V ostrém provozu je systém od pondělí. Podávání žádostí provázely v pondělí potíže, které se ale podle ministra podařilo do 17:00 odstranit. Aplikace měla přes den výpadky. On-line formulář je možné vyplnit jen s elektronickou identitou, tedy třeba s tou bankovní. Právě ověřování identity působilo potíže.

Část údajů je v on-line žádosti už vypsaná. Lidé pak musí zadat případně adresu skutečného pobytu. Vyberou způsob doručení peněz a komunikace s úřadem. Doplní jména a rodná čísla dětí a údaje o partnerovi, nebo zaškrtnou, že jsou samoživitelé. Na závěr potvrdí čestná prohlášení o příjmu a členech domácnosti.

Žádosti o 5000 korun na dítě přehltily systém elektronické identity, měl výpadky

V Czech Pointu by k podání žádosti měl stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí. Pěstouni či jiní pečující by měli dodat doklady, které potvrzují vztah k dítěti. Je to třeba rozhodnutí o svěření do péče. Kopie je možné nahrát i do on-line žádosti. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů.