Ostatní si ale budou muset o vyplacení příspěvku požádat. Bude to možné od 15. srpna. Pokud mají zřízenou bankovní identitu či identitu občana, mohou tak učinit přes formulář na internetových stránkách ministerstva práce.

Podle Jurečky půjde snadno vyplnit. Po přihlášení se mu do něj navíc samy nahrají důležitá data, která již o žadateli a jeho poměrech úředníci mají. „Jenom pak doplní nezbytně nutné další informace. Měla by to být záležitost několika minut,“ prohlásil Jurečka.

Pomoc pro rodiny. Zeman podepsal vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě do 18 let

Kdo nemá elektronickou identitu zřízenou, bude muset osobně zajít na Czech Point. Nejprve mu pomohou žádost vyřídit ty na krajských, městských či obecních úřadech. Od října se k nim připojí také Czech Pointy na poštách.

Pokud vše půjde podle plánu, měly by žadatelům peníze přistát na účtu co nejrychleji po podání žádosti. Nejpozději však do 30 dnů od jejího přijetí.