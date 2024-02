Zástupci ministerstvo práce a sociálních věcí představili návrh změny částek vyplácených jako příspěvek na péči. Lidem, kteří potřebují nejvyšší péči, jej od července zvýší téměř o 40 procent. V nejnižším stupni ale budou senioři a postižení čekat na zvýšení pomoci marně. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější související otázky

Zástupci ministerstvo práce a sociálních věcí představili návrh změny částek vyplácených jako příspěvek na péči. Lidem, kteří potřebují nejvyšší péči, jej od července zvýší téměř o 40 procent. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jak se výše příspěvku nově změní?

Velmi odlišně podle toho, v jakém stupni se jeho příjemce nachází. Pokud pobírá jen nejnižší příspěvek 880 korun v prvním stupni, potom s žádnou vyšší pomocí od státu počítat nemůže. Tento příspěvek se nezvýší vůbec, ministerstvo se zvyšováním částky začíná až od druhého stupně. Nejvíce si naopak pomohou lidé, kteří mají nárok na čtvrtý, nejvyšší stupeň příspěvku a žijí doma, tedy mimo ústavy sociálních služeb. Těm příspěvek vzroste o 7800 korun na 27 000 korun.

Proč úředníci výrazně pomohou jenom některým lidem, kteří potřebují péči?

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) změna cílí zejména na lidi, kteří potřebují větší podporu kvůli velkému omezení jejich schopností. „Jsme si vědomi velkého významu této formy pomoci, a proto ještě více peněz dostanou lidé s úplnou závislostí, kteří nevyužívají pobytové služby. Umožní jim to tak lepší péči v jejich domácím prostředí,“ prohlásil Jurečka. Připomněl, že pokud by tito lidé byli v ústavech, byla by péče o ně pro stát mnohem nákladnější.

PŘEČTĚTE SI: Vláda již loni odmítla návrh hnutí ANO na zvýšení příspěvku na péči. Chtěla připravit vlastní:

Příspěvek na péči mnohdy nestačí: Podívejte, co slibuje vláda, co chce opozice

Co bude změna znamenat pro stát?

Loni stát na příspěvcích na péči vyplatil více než 360 tisícům příjemců přes 37 miliard korun. Změna vyplácených částek bude podle Jurečky ročně stát dalších 7,05 miliardy korun.

Od kdy mohou příjemci příspěvku jeho zvýšení očekávat?

Více peněz by se mělo vyplácet od 1. července letošního roku. Změna bude součástí novely zákona o sociálních službách, kterou se mají brzy zabývat poslanci. „O zvýšení příspěvku na péči jsme v posledních měsících velmi intenzivně debatovali s odborníky a hledali také shodu na koaliční úrovni. Je skvělou zprávou, že se nám podařilo najít cestu, jak ho velmi výrazně zvýšit téměř ve všech stupních, a to od července, jak jsem již dříve slíbil,“ pochvaluje si Jurečka.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Podle Mariana Jurečky resort peníze na zvednutí příspěvku v navrhovaném rozpočtu nemá a potřebnou sumu chce zajistit až příští rok přesunem ve státní pokladně:

Příspěvek na péči: Ministerstvo chce dávku zvýšit, rozpočet s tím ale nepočítá

Jak se na tuto změnu dívají zástupci lidí, kteří tento příspěvek dostávají?

Jejich názory se liší. Podle některých jde o krok správným směrem. „Je ale třeba mít stále na paměti, že mezi námi žijí tisíce lidí, kteří i nadále budou potřebovat více pomoci druhých, než kolik si budou moci z příspěvku na péči dovolit,“ uvedl zástupce ředitele obecně prospěšné společnosti Asistence Štěpán Lohr.

Komu se plánovaná změna nelíbí?

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása se naopak netají tím, že podle něj jde o špatné řešení. Vadí mu zejména to, že v nejnižším stupni se příspěvek nebude vůbec zvyšovat. „Tato částka platí už od roku 2016 a nestačí to ani na hodinu péče ve všední dny,“ uvedl Krása.

PSALI JSME: Ministerstvo práce představilo hlavní principy nového systému vyplácení sociálních dávek. Klientům slibuje méně formulářů:



Přehledně: Jurečka sloučí čtyři dávky do jedné. Kdo získá víc, kdo ostrouhá

Kupříkladu starší lidé, kteří si sami nedokážou uvařit nebo zařídit základní úklid domácnosti, za tyto peníze nepořídí ani dovoz obědů. „Je to prostě nepřijatelné,“ netajil se rozhořčením Krása.

Nerozumí ani zpoždění, proč se peníze budou vyplácet až od července. „Opozice ještě v prosinci loňského roku předložila do zrychleného čtení náš návrh, kde jsme vyváženě navrhovali navýšení jednotlivých stupňů příspěvku na péči, aby zákon mohl být projednán tak, aby platil od 1. ledna,“ dodal.