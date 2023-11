Růst příspěvku na péči navrhovaný poslanci opozičního hnutí ANO vláda na středečním zasedání odmítla. Přijala k němu negativní stanovisko, řekl novinářům po jednání ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Většina částek, které dostávají lidé se zdravotním postižením, by podle novely vzrostla od ledna o desetinu, některé víc. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) kabinet s růstem příspěvku v příštím roce počítá, koalice by se na podrobnostech měla dohodnout do dvou týdnů.

Péče o handicapovaného. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Předkladatelé zdůvodňují zvýšení příspěvků zdražením poskytovaných služeb, což podle nich zhoršuje jejich dostupnost klientům. Stát by v případě přijetí předlohy vydal na příspěvky podle odhadu autorů zhruba o pět miliard korun ročně navíc. Zákonodárci ji ale do konce letošního roku zřejmě projednat nestihnou.

Příspěvky na péči by měly podle představ poslanců ANO vzrůst o desetinu lidem do 18 let věku ve všech čtyřech stupních závislosti na pomoci druhých. O deset procent novela zvyšuje také příspěvky lidem starším 18 let ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. V prvním stupni by měsíční příspěvek vzrostl z 880 korun na 2000 korun a ve druhém stupni z 4400 korun na 6400 korun.

Jurečka uvedl, že platí jasný závazek koalice příspěvek na péči v příštím roce zvýšit. „Počítám s tím, že v řádu jednoho, dvou týdnů budeme mít dohodu na úrovni vládní koalice, jakým způsobem, v jaké výši a jakých stupních budeme to zvýšení realizovat,“ řekl. Ministerstvo podle něj řeší také to, jak víc podpořit rozsah osobní asistence a záležitost řešit komplexněji.

Nesouhlas s návrhem ANO

Zásadní nesouhlas s návrhem poslanců ANO vyslovil v připomínkovém řízení ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Poukázal na to, že příspěvek není plnou úhradou péče. Měl podle ministra představovat základní prvek financování sociálních služeb z více zdrojů, ve skutečnosti je tento systém podle něho stále více závislý na státním rozpočtu bez odpovídajícího zapojení krajů, obcí i samotných klientů.

Lidé do 18 let věku dostávají v současnosti podle stupně závislosti 3300 korun, 6600 korun, 13 900 korun nebo 19 200 korun měsíčně. Novela by částky zvedla na 3630 korun, 7260 korun, 15 290 korun a na 21 120 korun za měsíc. Lidem starším 18 let ve třetím stupni závislosti by příspěvek vzrostl o 1280 Kč na 14 080 korun a ve čtvrtém stupni o 1920 korun na 21 120 Kč.

Ve Sněmovně je v podstatě od začátku volebního období novela poslanců opozičního hnutí SPD, která zvyšuje příspěvky na péči lidem v prvním a druhém stupni závislosti na pomoci druhých. Lidé do 18 let věku v prvním stupni by podle novely pobírali 4950 korun a v druhém stupni závislosti 9900 korun za měsíc. Tělesně postižení dospělí v prvním stupni by měli 2640 korun a ve druhém stupni 6600 korun měsíčně. Sněmovna loni v prosinci tuto předlohu v úvodním kole jen rozjednala.