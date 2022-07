Předlohou se ve čtvrek ráno zabýval sněmovní hospodářský výbor. Jeho předseda a zpravodaj k předloze Ivan Adamec (ODS) mimo jiné řekl, že na základě pozměňovacího návrhu výboru by už neměli odběratelé od 1. října platit poplatek za podporované zdroje energie. Výbor také doporučil zvýšit maximální možnou hranici příspěvku z vládou navrhovaných 20 tisíc na 30 tisíc korun. Samostatný příspěvek by se poskytoval na teplo a jeho horní hranice by byla rovněž 30 tisíc korun. Týkal by se centrálního zásobování teplem nebo tepla z domácích kotelen. V případě tepla, plynu i elektřiny by měl zákazník zjistit výši příspěvku z vyúčtování.