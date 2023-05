Napjaté rozpočty a hospodaření rodin po měsících dvouciferné inflace mají dopad i na trávení volného času. Podle průzkumu Deníku se skoro pětina respondentů musela na výdajích za dětské kroužky či třeba jazykové kurzy uskromnit. Přesto jsou kapacity volnočasových zařízení plné. Rodinám se snížením finanční zátěže pomáhají i městské příspěvky nebo například nadační fondy.

Z průzkumu Deníku vyplynulo, že právě volnočasové aktivity, nejen pro děti, ale i dospělé, byly prostorem, kde se šetřilo už v minulých měsících. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Plné kapacity hlásí volnočasová zařízení, jako jsou střediska volného času nebo sportovní oddíly, dlouhodobě a z celé republiky, včetně měst z takzvaných strukturálně postižených regionů.

„V našem případě jsme žádný pokles žáků nezaznamenali, je to přesně naopak. Máme jich vůbec nejvíc od začátku našeho fungování,“ potvrdila ředitelka Domu dětí a mládeže paraplíčko v Jirkově Alexandra Zdeňková.

Musela jsem volit mezi jídlem a kroužky. Pomoc snad spadla z nebe, líčí matka

Zájem o kroužky, navzdory odlivu peněz z rodin, přisuzuje ředitelka hladu po dvou pandemických letech. „Děti byly dlouho doma a vidíme, že jak ony, tak i rodiče měli zájem, aby děti začaly do kroužků chodit. Proto jsme ve velkém očekávání, co nás v příštím školním roce čeká. Kroužky máme plné, přidáváme další, ale nad tím, jak to bude vypadat v září visí trochu otazník,“ poznamenala.

Finanční situace v mnoha rodinách se za poslední rok zhoršila a vyhlídky na zlepšení jsou zatím v nedohlednu. Inflaci se pod dvouciferné číslo nepodařilo zkrotit, celé Česko pak vyhlíží, jaký reálný dopad na domácí rozpočty bude mít minulý týden ohlášený vládní konsolidační balíček.

Z průzkumu Deníku vyplynulo, že právě volnočasové aktivity, nejen pro děti, ale i dospělé, byly prostorem, kde se šetřilo už v minulých měsících. Devět procent respondentů kvůli úsporám na volnočasové aktivity úplně rezignovali, dalších devět je výrazně omezilo.

Ušetřit pomůže ředitel i podpora města

Ačkoli zvyšujícím se cenám čelí rodiny v Česku už delší dobu, podle statistických výstupů byly kroužky v roce 2021 nejdostupnější za posledních osm let. Zatímco v roce 2014 si tyto výdaje nemohlo dovolit 6,8 procenta rodičů, v roce 2021 to nebyly ani procenta tři.

Volnočasové aktivity jsou podle České rady dětí a mládeže pro rodiče velmi důležité a smysluplné. Na svých dětech šetřit nechtějí a hledají cesty například i v situacích, kdy je jeden rodič vážně nemocný a potřebuje péči toho druhého.

„Skutečnou neochotu posílat děti do kroužků jsme vypozorovali jen v opravdu malém počtu rodin, které jsou často mnohačetné a kromě toho, že nemají finanční prostředky nazbyt, nechtějí děti do kroužků posílat i z jiných důvodů. Děti pomáhají s péčí o mladší sourozence a ve volném čase se věnují práci v domácnosti. Rodiče hlubší vzdělávání svých dětí nevidí pak jako prioritu, často sami mají jen základní vzdělání,“ vysvětlila mluvčí rady Soňa Polak.

S finanční náročností rodiny bojují nezřídka. Mají ale různé možnosti, jak náklady na kroužky snížit. „Existuje síť dotačních programů, příspěvky poskytují kraje, městské části nebo třeba pojišťovny,“ zdůraznila Polak.

Situace samoživitelek se zhoršila. Většina neušetří ani korunu, stát chce pomoci

Úlevy mohou žádat také přímo v zařízeních. „Například poskytováním slevy na další kroužek, slevy na tábor. V kompetenci ředitelů může být i odpuštění platby, pokud jsou k tomu zjevné důvody a podmínky,“ přiblížila ředitelka jirkovského dětského domu Zdeňková.

Vnímání pomoci se změnilo

Podporu mohou rodiče získat i skrze různé projekty. Jeden z nich organizuje přímo i Česká rada dětí a mládeže. Projekt Darujme kroužky dětem pomáhá řešit ztíženou finanční situaci českým dětem, ale například také dětem uprchlíků. Vnímání tohoto druhu pomoci, ale také žádostí o slevy nebo příspěvky od krajů, se podle mluvčí rady Polak mezi rodiči během let změnilo.

„Na začátku jsme hodně vnímali, že se rodiče styděli o pomoc žádat a vůbec ji nevyužívali, což se změnilo. Není to ale tím, že by jejich situace byla ještě horší. Spíš tím, že si našli k tomuto našemu projektu vztah, že jim byly nadace, které peníze poskytují sympatické svým jednáním a vystupováním, ztratili ostych když jsme k ním přistupovali velmi citlivě a poslouchali je,“ doplnila Polak.

Jak ušetřit za každodenní dopravu? Tyto tipy vám zaručeně uchrání peníze

S vyššími výdaji na kroužky se ale mění nároky rodičů. „Opravdu chtějí kvalitu, chtějí mít větší přehled o společnosti, která kroužky nabízí a chtějí vědět, co dítě daný den v kroužku dělalo. Proto od nás dostávají výpisy po skončení lekce,“ uvedla vedoucí marketingu společnosti Kroužky Radka Dobiášová.

Společnost nabízí volnočasové útvary v několika regionech po celé republice. Podle Dobiášové rodiče teď také více řeší, zda budou mít děti v rámci kroužku příležitost účastnit se vystoupení, turnajů nebo výstav.