Zapomenuté miliardy původně uváděly, že svůj provoz skončí do konce září. Vzhledem k velkému zájmu ale projekt bude pokračovat, na webu se jako závěrečný termín nyní uvádí konec března příštího roku. O své peníze se podle Surmaře hlásí zejména běžní senioři. Nejúspěšnějším z nich přitom našli akcie za statisíce korun. „Často to je ale méně, třeba kolem 30 tisíc. I takovéto peníze, se kterými již nepočítali, se jim ale hodí,“ dodal Surmař.

Cestu k akciím z „kupónovky“ již od června zájemcům umetá také nezávislý projekt Zapomenuté miliardy. Podle jeho tvůrce Daniela Surmaře se do něj prostřednictvím webu přihlásilo již na 150 tisíc lidí. Úspěšných z nich bylo zhruba 20 tisíc žadatelů, jimž projekt získal peníze z akcií v celkové hodnotě zhruba půl miliardy korun.

Klienti bank podle Kovaříka mají o novinku velký zájem. „Už jí využily řádově tisíce lidí, kteří si tímto způsobem zajistily výpis. Věříme, že jich bude přibývat,“ prohlásil Kovařík. Kolik peněz by zapomnětliví privatizátoři mohli získat, není jasné. „U akcií, které jsou stále veřejně obchodovatelné, lze cenu stanovit podle tržní hodnoty. Celkově to mohou být jednotky miliard korun,“ odhadl Kovařík.

Nová služba je zatím přístupná klientům České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Monety. Těm stačí kliknout na jejich webu na příslušnou ikonu Bankovní identity a vyplnit údaje do elektronického bankovnictví. „Tímto způsobem se ověří totožnost, poplatek za on-line výpis činí 90 korun. Z něj snadno zjistíte, zda nějaké akcie stále vlastníte, případně jaké to jsou,“ vysvětlil Jiří Kovařík, mluvčí Burzy cenných papírů Praha, jež CDCP spravuje.

