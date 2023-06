Privátní značky výrobků v supermarketech jsou na vzestupu díky příznivým cenám. Zemědělce to štve, ústup originálních výrobků podle nich vytváří z potravinářů vazaly. Fenomén sleduje antimonopolní úřad.

Do košíku si přidala dvě krabice trvanlivého mléka. Pod vlastní značkou obchodního řetězce. Důchodkyně Jana z Hodonína patřila k těm zákazníkům, kteří rychle téměř rozebrali paletu s mlékem, v akci za necelých osmnáct korun. „Je to levné, v chuti nepoznám rozdíl,“ řekla Deníku.

Privátní značky v supermarketech typu K-Classic v Kauflandu, Pilos v Lidlu, Tesco Value nebo Clever v Bille lákají zákazníky stále víc. A obchodní řetězce si to uvědomují. Zaznamenal to také předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna.

„Změnila se byznys strategie prodejců. Začínají si vyrábět a prodávat produkty pod svou vlastní maloobchodní značkou,“ komentoval trend při zveřejnění výsledků nedávného průzkumu ohledně cen potravin.

Potvrdil, že podle dat, která úřad má, jsou ceny výrobků a potravin zabalených dodavateli pro řetězce mnohdy nižší. Podíl tradičních brandových značek proto v posledním období zdražování u řady komodit poklesl. „Spotřebitel si viditelně v krizových dobách nepotřebuje připlácet za značku. Je to fenomén posledních let,“ dodal Mlsna.

Marketingový expert Pavel Řehulka u marketů očekává rozšiřování vlastních značek a balení pro retailový prodej. „Mají snahu dostat se do více kategorií produktů. Výrobcům pak odpadá nákladné budování značky,“ konstatoval.

Je to diskriminace, zlobí se zemědělci

Strategie obchodních řetězců se však nelíbí zemědělcům. „Tento trend je varující, protože nahrazování originálních značek výrobců potravin privátními vytváří z potravinářů vazaly, kteří nemají prostor budovat vlastní značku, jen slouží k posílení privátní značky obchodníka. Tento systém má vytvořit prostředí, kdy bude naprosto snadné nahradit jednoho dodavatele druhým, pokud nabídne nižší cenu bez ohledu na kvalitu,“ reagoval předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pýcha.

Na antimonopolní úřad se mimo jiné kvůli možné diskriminaci tradičních výrobků domácích producentů obrátila Agrární komora České republiky. Podle jejích zástupců kvalitní výrobky v regálu slouží pouze jako takzvaně předražená stafáž pro zlepšení prodejů privátních značek.

„Od našich členů máme informace, že obchodníci dokonce plíživě snižují objednávky jejich zavedených výrobků ve prospěch privátních značek, které si nechávají dodávat za co nejnižší cenu. Každá nová smlouva znamená další slevu, a tedy vyšší marži pro obchod, nikoliv nižší cenu pro zákazníka,“ prohlásil již dříve prezident komory Jan Doležal.

Obchodníci to ale odmítají. „Privátní zančky pomáhají zákazníkům šetřit rodinný rozpočet. Pro partnery a dodavatele představují jistotu a rozvíjejí jejich byznys,” zdůraznili zástupci řetězce Billa. Podle jejich informací čeští zákazníci v posledním roce nakupovali ještě více privátních značek kvůli inflaci.

Data společnosti Nielsen Consumer hovoří o loňském nárůstu prodejů privátních značek o zhruba čtvrtinu oproti roku 2021.

V hledáčku antimonopolního úřadu

Z antimonopolního úřadu zaznělo konstatování, že maloobchod se stává konkurentem brandových značek. „Například u čerstvého mléka v posledních letech viditelně roste podíl prodejů privátních značek vůči značkovým, až na pětasedmdesát procent. Cenový rozdíl je nízký. U trvanlivého mléka je podíl na prodejích asi sedmdesát procent ve prospěch soukromých značek,“ popsal místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Kamil Nejezchleb.

Řetězce navíc mají možnost rozhodovat o výši marže či umístění potravin v regálech, zástupci antimonopolního úřadu se proto tomuto fenoménu chtějí dál věnovat.

Největší podíl soukromých značek mají tradičně diskonty Lidl a Penny Market. Trend ale pozorují i další. „Oblíbenost produktů vlastní značky Tesco mezi zákazníky v České republice roste. Tržby na privátních značkách dosahují téměř čtyřiceti procent,“ sdělil manažer komunikace českého Tesca Michal Kuzmiak. Podle něj se daří třeba trvanlivým a čerstvým potravinám či alkoholu. Na letní sezonu firma připravuje i vlastní značky zmrzlin či potravin na grilování.

Řetězec Kaufland měl loni podíl vlastních značek na celkovém obratu přes pětinu, což je podle mluvčí Renaty Maierl mírný meziroční nárůst.

„Největší podíl generují v oblasti čerstvého a ultra-čerstvého zboží – jedná se především o maso, uzeniny a mléčné výrobky. Velice boduje naše čerstvé hovězí a vepřové maso pod značkou K-Mistři od fochu z Modletic!, které zpracováváme ve vlastním moderním masozávodě v Modleticích u Prahy,“ zmínila mluvčí.