Snahy vyřešit problémy chudých v Česku budou od ledna zřejmě ještě komplikovanější. Úřad vlády totiž hodlá od příštího roku přesunout agendu sociálního začleňování ze své kompetence pod ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vedené Klárou Dostálovou (za ANO).

Podle kritiků to znamená, že na centrální úrovni nebude nikdo, kdo by koordinoval činnost všech ministerstev, kterých se to týká, a kdo by je mohl přímo úkolovat.